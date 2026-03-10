Aur evaluat la 1.800 de dolari

Luna trecută, un sătean cu numele de familie Liu, din districtul Longhui, provincia centrală Hunan, a găsit particulele prețioase în timp ce pregătea pasărea pentru consum.

După un test prin ardere, particulele au fost confirmate ca fiind aur autentic, cântărind aproximativ 10 grame și având o valoare estimată de aproape 12.000 de yuani (1.800 de dolari), conform agenție de presă Xinwenfang.

„Luăm acest lucru ca pe un semn de noroc pentru anul care vine”, a declarat tatăl lui Liu după descoperire.

Familia creștea rațele în libertate, pe malurile râului Chenshui, care, cândva, era cunoscut pentru activitățile de extracție a aurului.

Liu a sugerat că pasărea ar fi putut înghiți noroi care conținea particule aurifere.

În mod obișnuit, corpul, fie al animalelor, fie al oamenilor, nu poate digera sau absorbi aurul; acesta trece prin sistemul digestiv fără a provoca probleme. Totuși, particulele mai mari sau impuritățile metalice ar putea cauza blocaje intestinale sau chiar otrăvire.

Curiozitate, dar și semne de întrebare

Această descoperire a generat curiozitate, dar a ridicat și întrebări legate de posibilitatea ca un animal să poată reține aur în stomac fără complicații.

Imaginea difuzată de publicațiile locale arată detalii despre particulele aurifere găsite în stomacul raței, alimentând speculații despre proveniența lor.

Biroul de Resurse Naturale al comitatului Longhui a declarat, pentru Jiupai News, că este necesară o verificare suplimentară de către o instituție profesională pentru a confirma dacă particulele sunt de aur.

Goana după aur pe râul Chenshui

Personalul a explicat că astfel de descoperiri sunt posibile, menționând că sătenii au găsit peste 10 grame de aur în timp ce spălau nisip lângă același râu anul trecut.

Din anii 1970 până în anii 1990, râul Chenshui a declanșat o goană după aur locală, până când guvernul a interzis mineritul privat de aur.

Conform legislației chineze, toate resursele subterane, inclusiv mineralele și relicvele culturale, aparțin statului.

Autoritățile au declarat acum, pentru The Paper, că este dificil să se stabilească cine este proprietarul aurului găsit în rață.

Practică din dinastia Tang

Rara descoperire a lui Liu amintește și de o practică din dinastia Tang (618–907), când fermierii colectau particule de aur din fecalele rațelor și gâștelor.

Incidentul a devenit viral pe rețelele de socializare, subiectul acumulând peste 10 milioane de vizualizări. Un utilizator a glumit: „Trebuie să știu locația exactă a acestui râu. Vreau să cresc 1.000 de rațe acolo”.

Începând cu luna martie, prețul aurului în China a variat între 1.140 și 1.190 de yuani (165-172 de dolari americani) pe gram. Pe fondul incertitudinii economice, tot mai multe familii chineze apelează la aur ca la un activ sigur.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE