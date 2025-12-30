„Ca o analiză personală, în aceşti şase ani de când am gestionat infrastructura rutieră a României în cea mai mare parte a timpului, dacă ar fi să fac un clasament al deciziilor ar fi pe locul unu rezilierea (contractului cu – n.r.) Bechtel”, a declarat Irinel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, la Euronews România.

Apoi și-a explicat decizia: „Pentru că au trecut ani buni, banii care au fost investiţi nu au produs nimic, iar acum plătim cel puţin dublu infrastructura şi nu a folosit nimeni pentru dezvoltare banii care s-au investit acolo”.

Scrioşteanu a adăugat că pe locul al doilea este decizia de a nu se construi autostrăzi pe motiv că România „nu are nevoie” de drumuri de mare viteză, iar topul este completat de decizia adoptată în anul 2012, când marile proiecte de infrastructură ale Ministerului Transporturilor au fost blocate câţiva ani.

Amintim că în iulie 2025, Scrioșteanu a spus prima dată că rezilierea contractului cu Bechtel a fost o decizie greșită cu efecte negative asupra dezvoltării infrastructurii rutiere din România.

Bechtel este o companie americană de construcții, specializată în proiecte majore de infrastructură, inclusiv autostrăzi și căi ferate. În România, a fost implicată în contractul pentru construcția Autostrăzii Transilvania (A3), semnat în 2003-2004. Rezilierea contractului s-a făcut în 2013, iar statul român a plătit despăgubiri de circa 37 de milioane de euro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE