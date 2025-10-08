Semaforul care te face să vezi „roșu” în fața ochilor

Răbdarea șoferilor este pusă la grea încercare la intersecția Longueville, la ieșirea vestică din Colombier în comuna Milvignes din cantonul elvețian Neuchâtel, unde un semafor stă 11 minute pe culoarea roșie, relatează publicația locală RTN.

O intersecție complicată mai ales din cauza trecerii tramvaiului, dar și a faptului că face legătura cu ieșirea de la școală și cu accesul la complexul sportiv din loclaitate.

Durata de așteptare a șoferilor depinde în primul rând de coborârea barierelor tramvaiului și de timpul său de oprire la stație.

Nicolas Merlotti, șeful Serviciului de Poduri și Drumuri, dar și poliția, recunoaște că timpul de așteptare este prea lung. Ei spun, însă, că nu au competență să intervină pentru rezolvarea situației, fiind responsabilitatea comunei Milvignes să remedieze eventualele disfuncționalități.

Autoritățile locale cunosc problema

Autoritățile locale spun că sunt conștiente de problemele legate de reglarea intersecției din Longueville. Serviciul tehnic și de mobilitate din Milvignes precizează pentru sursa citată că biroul mandatat pentru programarea semafoarelor și compania care le-a montat au fost informate, iar măsurile vor fi luate în cel mai scurt timp.

Șeful poliției rutiere, Alain Saudan precizează că intervenția unui agent de circulație ar fi cu siguranță binevenită pentru a regla traficul la o intersecție pe care toată lumea o consideră complicată.

