AUR rămâne primul partid în intenția de vot

Potrivit BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 11-14 mai 2026, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) rămâne principala forță politică din România.

Raportat la respondenții care au indicat un partid, indiferent dacă merg sigur sau nu la vot, AUR este creditat cu 38,2%, în ușoară creștere față de luna aprilie, când partidul avea 37%.

În rândul alegătorilor care declară că vor merge sigur la vot, scorul AUR ajunge la 41,4%.

PNL depășește PSD pentru prima dată în ultimii șase ani

Cea mai importantă schimbare a sondajului este urcarea Partidul Național Liberal pe locul al doilea în clasamentul intenției de vot. PNL este cotat cu 20,3% în rândul tuturor alegătorilor care și-au exprimat opțiunea, în creștere puternică față de 15,5% în aprilie.

În categoria votanților mobilizați, partidul ajunge la 21,9%. În același timp, Partidul Social Democrat coboară pe locul al treilea, cu 17,5%, față de 20,1% în luna precedentă.

În rândul celor care spun că merg sigur la vot, PSD obține 13,3%.

USR pierde teren, UDMR rămâne stabil

Uniunea Salvați România este creditat cu 10% din intențiile de vot, în scădere față de 12,7% în aprilie.

În cazul votanților mobilizați, USR obține 10,8%.

Uniunea Democrată Maghiară din România se menține în zona obișnuită, cu 5% în rândul alegătorilor care au exprimat o opțiune și 3,4% în rândul celor care declară că merg sigur la vot.

„Moțiunea de cenzură a produs o polarizare puternică”

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, afirmă că moțiunea de cenzură a avut un impact vizibil asupra scenei politice și asupra intenției de vot.

„Moțiunea de cenzură a determinat o polarizare puternică a societății românești, ceea ce a provocat o creștere importantă a PNL, tractat de premierul Ilie Bolojan, a cărui popularitate a crescut rapid și oarecum neașteptat”, a declarat Ștefureac.

Potrivit acestuia, PSD pierde trei procente față de luna aprilie, în timp ce blocul format din PNL și USR înregistrează o ușoară creștere.

Conform sondajului, SOS România este creditat cu 2,9%, SENS are 2,5%, iar Partidul Oamenilor Tineri ajunge la 1,9%. Candidații independenți și alte partide sunt cotate fiecare cu câte 0,9%.

Aproape 68% dintre români spun că vor merge sigur la vot

Sondajul a măsurat și intenția de participare la vot.

Întrebați pe o scară de la 1 la 10 cât de sigur este că vor merge la urne, 67,4% dintre respondenți au ales varianta 10, ceea ce indică o mobilizare electorală ridicată.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026, prin interviuri telefonice de tip CATI. Eșantionul a inclus 1.100 de persoane și este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de peste 18 ani.

Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

România, în criză politică de aproape o lună

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern vor începe pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat și că nu va exista un anunț privind noul premier până marți dimineață.

Ceea ce se știe sigur este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

