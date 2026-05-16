Phillips, în asociere cu Bacs & Russo, a încheiat Geneva Watch Auction: XXIII cu un rezultat istoric: 74,8 milioane de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 96,3 milioane de dolari. Licitația a avut loc pe 9 și 10 mai 2026, la Geneva, iar 14 ceasuri au depășit pragul de 1 milion de franci elvețieni. În total, vânzarea a stabilit 43 de recorduri mondiale, potrivit rezultatelor comunicate de Phillips și preluate de presa internațională. 

Patek Philippe Ref. 2523, piesa de aproape 8 milioane de franci

Cel mai scump ceas al licitației a fost lotul 27, un Patek Philippe Ref. 2523 „Polychrome Two-crown World-time”, cunoscut și ca „Doppia Corona Policromo”. Ceasul s-a vândut pentru 7.961.000 CHF și a stabilit un record mondial pentru această referință. Vorbim despre un worldtimer vintage extrem de rar, cu cadran cloisonné enamel, genul de Patek care nu mai este tratat doar ca ceas, ci ca obiect istoric de colecție. 

F.P. Journe Chronomètre à Résonance, record pentru model

Foto: Phillips

Lotul 6, F.P. Journe Chronomètre à Résonance „Souscription No. 18”, s-a vândut pentru 4.875.500 CHF, stabilind un record mondial pentru acest model. Este una dintre cele mai importante creații F.P. Journe, iar rezultatul confirmă ceva ce se vede tot mai clar în piață: Journe nu mai este doar un independent apreciat de cunoscători, ci un nume major la licitații.

Louis Richard, Akrivia și ceasornicarii independenți

Foto: Phillips

Un alt rezultat important a fost lotul 108, Louis Richard „Triple Detent Constant Force One Minute Tourbillon Chronometer”, vândut pentru 3.968.000 CHF, record mondial pentru un cronometru de buzunar. Apoi, lotul 36, Akrivia AK-06, s-a vândut pentru 3.000.000 CHF, stabilind un record mondial pentru Akrivia și Rexhep Rexhepi.

Aceste două rezultate sunt foarte importante pentru că arată cât de mult s-a schimbat gustul colecționarilor. Nu mai este doar despre Rolex, Patek Philippe și Audemars Piguet. Piața începe să pună preț enorm pe ceasornicărie independentă, execuție manuală și piese produse în cantități foarte mici.

Alte recorduri importante

Foto: Phillips

Licitația a avut mai multe rezultate spectaculoase. Lotul 128, F.P. Journe Octa Chronographe „Straight Côtes de Genève”, s-a vândut pentru 1.714.500 CHF, record mondial pentru această referință. Lotul 65, Greubel Forsey x Philippe Dufour x Michel Boulanger Naissance dUne Montre 1, numărul 1 din 11, a ajuns la 1.651.000 CHF, record mondial pentru model.

A apărut și un Rolex Daytona „Paul Newman” foarte important: lotul 163, Rolex Ref. 6241 Cosmograph Daytona „Paul Newman” în aur galben, vândut pentru 825.500 CHF. Surprinzător, a fost vedeta absolută a licitației, dar rămâne o piesă foarte puternică, mai ales pentru colecționarii care urmăresc Daytona vintage. 

Ce înseamnă asta pentru industria ceasurilor

Rezultatul Phillips nu arată doar că există bani mulți în piața ceasurilor rare. Arată că banii se mută tot mai clar spre piese cu poveste, raritate reală și execuție artizanală. Patek Philippe rămâne regele licitațiilor, iar F.P. Journe este deja tratat ca un clasic modern, dar partea cu adevărat interesantă este ascensiunea independenților.

Akrivia, Greubel Forsey, Philippe Dufour, Louis Richard sau Louis Audemars & Co. sunt nume care, acum 10-15 ani, nu atrăgeau aceeași atenție din partea publicului larg. Astăzi, pot ajunge la milioane de franci. Asta spune ceva important despre viitorul industriei: colecționarii nu mai cumpără doar logouri mari, ci caută ceasuri făcute în serii mici, cu muncă manuală reală și identitate tehnică puternică.

Piața s-a răcit pentru multe modele moderne cumpărate doar din hype, dar vârful rămâne foarte puternic. Diferența este că vârful nu mai înseamnă doar „brand celebru”, ci și „ceasornicar important”. Iar Geneva Watch Auction: XXIII arată că segmentul independent nu mai este o nișă simpatică, ci una dintre direcțiile mari ale colecționismului de ceasuri.

