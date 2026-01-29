„Eroul” a fost concediat

Șoferul, descris ca fiind un „erou” de către public, a fost concediat după ce a urmărit și a lovit cu pumnul un hoț care furase colierul unei pasagere. Incidentul a avut loc pe 25 iunie 2024, iar decizia de concediere a fost confirmată de un tribunal în ianuarie 2026.

Mark Hehir conducea autobuzul 206 al companiei Metroline, care circulă între Wembley și Maida Vale în nord-vestul Londrei, când un bărbat a furat colierul unei pasagere.

Hehir l-a urmărit pe hoț și a recuperat obiectul, dar a spus că bărbatul s-a întors în autobuz pentru a-l confrunta și i-a dat „un singur pumn”. Astfel, tribunalul a considerat că Hehir s-a autoapărat și apoi l-a imobilizat pe suspect timp de aproape „o jumătate de oră”, până la sosirea polițiștilor.

Compania la care era angajat șoferul a arătat în cadrul audierii că bărbatul s-a întors la autobuz pentru a-și cere scuze și că Hehir a folosit „excesiv forța”.

„A acționat instinctiv”

Ambii bărbați au fost arestați, însă Hehir a fost ulterior eliberat și i s-a comunicat că nu va mai fi supus niciunei acțiuni din partea poliției.

A doua zi după incidentul din 25 iunie 2024, Hehir a fost suspendat din funcție.

La o audiere disciplinară, i s-au adus la cunoștință acuzațiile care includ „discreditarea companiei prin agresarea fizică a unui pasager”. Totodată, i s-a reproșat și că, „nu a reușit să protejeze siguranța sa și a pasagerilor lăsând autobuzul nesupravegheat, cu motorul pornit și urmărind un atacator”.

Hehir a declarat în fața instanței că „a acționat instinctiv alergând după (bărbat)” și că a lăsat ușile deschise și frâna de mână trasă.

„Folosirea excesivă a forței”

Deși poliția nu a luat măsuri împotriva șoferului, considerând forța utilizată „proporțională și necesară”, compania Metroline l-a concediat pentru „folosirea excesivă a forței” și pentru că a părăsit autobuzul cu motorul pornit.

Un tribunal de muncă a susținut decizia Metroline, considerând-o rezonabilă în contextul protocoalelor de siguranță.

Decizia a stârnit controverse, mulți considerându-l pe șofer un erou pentru protejarea pasagerei.

Șoferul unui autobuz din Londra, în vârstă de 21 de ani, a fost concediat, la sfârșitul anului trecut, pentru că a purtat tricoul echipei Liverpool pe ruta care trecea pe lângă stadionul echipei Chelsea, stârnind reacții violente din partea fanilor.

Șoferul de autobuz susține că a fost concediat pentru că a purtat un tricou al echipei Liverpool, după ce a fost asaltat de fanii lui Chelsea, potrivit publicației Metro.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE