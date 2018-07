În ultimele luni, tot mai multe accidente au fost provocate de șoferi care erau atenți la Facebook. Cei mai mulți dintre aceștia folosesc telefonul în timp ce conduc, fără să se gândească vreo clipă că își pun în pericol viața, dar și a celorlalți oameni aflați în trafic.

Așa a procedat și Cătălin, un tânăr de 27 de ani din Arad, care a avut parte de un destin înfiorător. În urmă cu câteva luni, bărbatul a început să asculte muzică populară la radio în timp ce conducea.

După o perioadă de tăcere, Cătălin i-a scris Nicoletei, pe 19 iunie. Jurnalista avea să afle că tânărul din Arad era paralizat, în spitalul din Cluj-Napoca. Fusese implicat într-un accident, după ce își dusese mama la Timișoara cu mașina la niște rude. Pe drumul de întoarcere la Arad, s-a ciocnit de un camion deoarece nu era concentrat la drum, ci scria pe Facebook.

„Eram atent pe telefon și m-am băgat într-un TIR. Am dus-o pe mama mea la Timișoara. Am lăsat-o la o rudă. Am paralizat… Mi-am distrus viața. Nu mai pot umbla. Mi-au dat amendă. Mi-a mai dat și ăla ce conducea doi pumni. Eu eram leșinat pe jos. Permis nu mai am. Eu am venit singur din Timișoara la Arad, noroc că nu a fost mama mea cu mine”, i-a scris Cătălin realizatoarei din Arad.