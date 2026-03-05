Spălată intens pentru a arăta impecabil

Prima mașină personală este mândria unui tânăr de 19 ani din Viena, motiv pentru care este îngrijită intens pentru a arăta impecabil. Din acest motiv, în luna octombrie 2025t, tânărul șofer a mers împreună cu un prieten – care dorea și el să își pună mașina la punct – la o spălătorie de pe strada Heiligenstädter din cartierul Döbling.

Șoferul a povestit că a ajuns la ora 18:30. Mai întâi se face spălarea, apoi interiorul este curățat cu aspiratorul, iar în cele din urmă este aplicată o soluție pentru ca jantele să strălucească. Deoarece aceasta trebuia clătită, tânărul proprietar a decis să mai facă o spălare.

Între timp, a realizat și un scurt video pentru a arăta cât de bine strălucește noua mașină, iar la ora 18:55 a părăsit incinta. Durata întregului proces de îngrijire, pentru care s-a plătit, desigur, integral a fost de 25 de minute.

Prea mult, a considerat administratorul spălătoriei, care pe 26 ianuarie 2026 a trimis o notificare tânărului, al cărui tată este renumitul avocat pledant în cauze penale, Nikolaus Rast.

15 minute, durata maximă de staționare

Administratorul a solicitat 180 de euro, deoarece, conform panourilor indicatoare, durata de staționare ar fi de maximum 15 minute. Acesta susține că există semne care indică clar acest lucru. Rast a contestat amenda, însă, la scurt timp, a primit o altă notificare. De data aceasta, avocatul spălătoriei a cerut dublul sumei: nu mai puțin de 360 de euro! Suma considerabilă ar rezulta din „costurile de monitorizare a spațiului de parcare, identificarea proprietarului și onorariul avocatului”, se precizează în document. Iar deasupra, scris cu majuscule roșii: „Ultima somație”. Dacă cei 360 de euro nu sunt achitați în termenul stabilit, se va introduce o acțiune în instanță, se menționează în continuare. „Este de necrezut modul în care sunt tratați clienții. Astfel de metode nu trebuie lăsate să aibă succes”, spune Rast, care, desigur, nu a plătit. Apropo, prietenul tânărului nu a primit nicio notificare privind plata vreunei ameenzi.

