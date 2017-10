Un șofer din Târgu-Cărbunești a fost amendat de trei ori în 10 minute, pe o distanță de doar un kilometru.

Un șofer în vârstă de 30 de ani, din Târgu-Cărbunești, le cere judecătorilor din localitate să-i facă dreptate, după ce, în luna iulie, a reușit să atingă un record nedorit: a fost amendat de trei ori în 10 minute.

Șoferul, care lucrează pe TIR și a străbătut în lung și-n lat întreaga Europă, era în concediu, acasă, și a condus mașina personală, fiind surprins de un echipaj de la Rutieră în timp ce circula cu o viteză de 91 km/oră.

Conducătorul auto a primit o amendă de 1.300 de lei și și-a continuat deplasarea, însă, susține el, după câteva sute de metri, a fost tras din nou pe dreapta de același echipaj, care întorsese mașina și a pornit pe urmele sale. Atunci, șoferul ar fi fost înregistrat cu o viteză de aproximativ 70 km/oră, în localitate.

A urmat însă și a treia sancțiune, la o distanță de câteva sute de metri. Atunci însă, MCV-ul se afla în fața sa, iar motivul ar fi fost acela că șoferul ar fi vorbit la telefon, în timp ce conducea autoturismul.

„Sunt șofer de tir. Am călătorit și călătoresc în toată Europa, dar ceea ce mi s-a întâmplat acasă, la Târgu-Cărbunești, nu există pe pământ. De aceea am și contestat în instanță toate cele trei amenzi. Prima amendă am luat-o între localități, eram la ieșire din Pojogeni, pe curba care duce la Târgu-Cărbunești. M-au amendat de trei ori, în zece minute, pe o distanță de un kilometru. A treia oară, după două amenzi de câte 1300 de lei, când am observat că mi se face un abuz, am sunat la 112 și au venit trei polițiști de la Târgu-Jiu. Mi s-a luat o declarație, nu am primit amendă că am sunat la 112, deci a fost un apel întemeiat. Am făcut și plângere la Parchet pentru abuz. Consider că este un abuz”, a declarat șoferul din Târgu-Cărbunești, pentru Gorj Domino.