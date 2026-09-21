Un șofer român de TIR a oprit circulația pe o autostradă din estul Angliei pentru a salva un cățel care ajunsese pe carosabil și risca să fie lovit de mașini. La scurt timp după gestul său, polițiștii britanici au ajuns la fața locului și au escortat animalul într-o zonă sigură.

Laurențiu a văzut cățelul speriat pe șosea și a decis să oprească traficul

Scena a avut loc pe 7 septembrie, pe șoseaua A46 din estul Angliei, și a fost surprinsă în imagini de Laurențiu Sîrbu, un român originar din Ploiești, stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie, unde lucrează ca șofer de camion.

Laurențiu Sîrbu povestește că a observat un cățel alb, cu zgardă la gât, care părea că încearcă să traverseze șoseaua.

„Eu lucrez ca șofer de TIR și, la un moment dat, am observat un cățel alb cu o zgardă la gât care părea că ar vrea să traverseze. Cel mai probabil s-a pierdut de stăpân. Nu știu cum a intrat pe drum, dar era foarte speriat și agitat”, a declarat Laurențiu Sîrbu pentru Gazeta UK.

Realizând că animalul se afla în pericol, românul a luat decizia de a bloca circulația: „Am pus vehiculul pe care îl conduc de-a curmezișul peste cele două benzi de circulație și am blocat coloana de mașini care venea din spate și prezenta un real pericol pentru cățel”.

„Aș face același lucru oricând”

Manevra a stârnit reacții din partea unor șoferi aflați în trafic, însă Laurențiu spune că nu regretă gestul făcut: „Șoferii din trafic au început să claxoneze, dar aș face același lucru oricând pentru a salva o viață”.

Potrivit acestuia, intervenția nu a durat mult. Două echipaje de poliție au ajuns rapid la fața locului și au preluat situația: „Nu a durat foarte mult și două mașini de Poliție au apărut la fața locului, escortând câinele către o zonă de siguranță”.