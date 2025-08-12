Prins pe 6 august, condamnat după 5 zile

Pe 6 august, câinii vamali din Montpellier au descoperit o geantă sport ascunsă într-un camion. În interior se aflau 16 pungi de cocaină, cântărind în total 19 kilograme. Valoarea drogurilor depășește 700.000 de euro. Șoferul, Claudiu-Cezar M., în vârstă de 35 de ani, a fost arestat în aceeași zi.

În fața tribunalului, Claudiu-Cezar M. a explicat, prin intermediul unui interpret, că a întâlnit un cetățean marocan în Spania. Acesta i-a propus să transporte drogurile. Deși inițial a refuzat, a acceptat ulterior să construiască o ascunzătoare în camionul său, urmând instrucțiuni precise. Șoferul a recunoscut că a efectuat două transporturi între Spania și Franța, pe 25 iulie și 6 august. „În prima călătorie, cutiile erau mult mai ușoare”, a declarat el.

5.000 de euro pentru fiecare cursă

Pentru fiecare cursă, șoferul a primit 5.000 de euro. „Am vrut să scap de problemele financiare ale companiei mele, care are o datorie de 20.000 de euro”, a spus acesta. Președintele instanței l-a întrebat: „Și transportul de stupefiante era singura soluție, în opinia dumneavoastră?”. Claudiu-Cezar M. a răspuns: „Aveam nevoie de bani, nu știam ce să fac”.

Claudiu-Cezar M. locuiește în Germania, la 15 km de granița cu Franța, împreună cu partenera sa. Este tatăl a doi copii minori dintr-o relație anterioară, pe care îi vizitează la fiecare două-trei luni. El conduce o firmă de transport internațional, preluată de la tatăl său.

Procurorul Jean-Christophe Tixier a subliniat că șoferul nu cunoștea persoana care i-a comandat transportul. „Camionul era echipat, așa că nu ne putem imagina că a fost un caz singular. Dacă s-a implicat, a fost pentru a lucra în mod regulat”, a spus procurorul, acuzându-l de implicare într-o operațiune organizată de trafic de droguri. „Este mult mai implicat în acest transport decât spune în fața instanței. Nu este foarte cooperant”.

A rămas și fără camion

Avocata Céline Thil a replicat: „Nu înțeleg de ce procurorul spune că nu cooperează când l-a descris pe marocan, a recunoscut că transportase deja pe cineva și a oferit informații despre locurile de întâlnire și despre călătorii”. Ea a solicitat o „sentință adecvată și flexibilă”. „Nu aș vrea ca instanța dumneavoastră să-l învinovățească pe acest domn pentru tot acest trafic de droguri”, a adăugat avocata.

Tribunalul l-a găsit vinovat pe Claudiu-Cezar M. și l-a condamnat la trei ani de închisoare, dintre care unul cu suspendare. Bărbatul a fost reținut imediat. De asemenea, i s-a interzis accesul pe teritoriul francez timp de șapte ani, a primit o amendă vamală de 200.000 de euro și i s-a confiscat camionul Peugeot Boxer. „Această sentință se datorează gravității deosebite a faptelor și cantității de cocaină. Lipsa cazierului judiciar explică pedeapsa de un an cu suspendare”, a explicat președintele tribunalului. Claudiu-Cezar M. a încheiat spunând: „Vreau doar să mă reunesc cu familia mea”.

