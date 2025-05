Ucraina acuză Rusia de tratament inuman al prizonierilor de război, inclusiv tortură și hrană insuficientă. Petrovski a fost capturat în mai 2022, în timp ce apăra uzina metalurgică Mariupol, și s-a întors acasă pe 19 martie, în cadrul unui schimb de prizonieri.

Ultimul schimb, mediat de Emiratele Arabe Unite, a avut loc pe 6 mai. Moscova și Kievul au eliberat câte 205 soldați.

După eliberare, Ivan Petrovski a publicat imagini comparative care arată transformarea sa dramatică. „Sunt acasă. Diferența este de 1.037 de zile în captivitate și minus 40 de kilograme”, a scris el. Acum cântărește în jur de 50, înainte avea 90 de kilograme.

Ukrainian National Guardsman, captured in Mariupol, lost 40 kg (88.1lb) after three years in Russian captivity.



Ivan Petrovsky, who turned 30 just two days before his release, was among 175 Ukrainian defenders returned during a prisoner exchange on 19 March.



