Recent eliberat, acesta a fost operat la Institutul Inimii din Kiev, unde medicii au reușit să îi extragă proiectilul.

Intervenția a fost un succes, chirurgul cardiovascular Boris Todurov explicând că, în mod miraculos, glonțul nu a atins organe vitale.

„Acum l-am îndepărtat. Cred că va avea o viață lungă și fericită”, a declarat medicul Boris Todurov.

Combinatul Azovstal din Mariupol a devenit în primăvara anului 2022 simbol al rezistenței ucrainene. După ce orașul a fost încercuit de armata rusă, ultimii apărători – în special membri ai Regimentului Azov, pușcași marini și alte unități – s-au retras în buncărele și tunelurile fabricii.

Timp de săptămâni, aceștia au rezistat bombardamentelor, foametei, lipsei de medicamente și condițiilor extreme, câștigând admirația Ucrainei și a comunității internaționale.

În mai 2022, după negocieri și cu promisiunea unei evacuări mediate de Crucea Roșie și ONU, sute de militari de la Azovstal s-au predat și au fost luați prizonieri de Rusia.

Mulți dintre ei au fost deținuți în condiții dure, cu relatări despre torturi și lipsa tratamentelor medicale. De atunci, o parte dintre prizonieri au fost eliberați prin schimburi între Moscova și Kiev.

