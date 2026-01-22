Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, a fost găsit vinovat pentru transmiterea de informații către FSB, principalul serviciu secret al Rusiei, condus de Vladimir Putin înainte de a prelua puterea acum 26 de ani.

Potrivit presei din Estonia, sentința a fost pronunțată în urma unui acord între instanță și inculpat, care a lucrat ca agent de securitate în zona de așteptare a punctului de trecere a frontierei Koidula – Peciorî, în sudul țării baltice, care este atât membră UE, cât și NATO.

Inculpatul a transmis unui ofițer FSB informații despre activitățile de la punctul de control și despre personalul acestuia. De asemenea, el ar fi informat persoana de contact, cu care a colaborat în mod conștient pe baza unui acord scris, despre infrastructura de frontieră și activitățile din zona de frontieră din zona estonă.

Bărbatul s-a întâlnit în mod repetat cu ofițerul FSB și a comunicat cu acesta atât telefonic, cât și prin mesaje pe WhatsApp pentru a transmite informațiile.

Estonia este una dintre țările direct amenințate în planul liderului rus Vladimir Putin de a restabili pentru Kremlin cel puțin sfera de influență avută pe vremea Uniunii Sovietice. Pe fondul războiului din Ucraina, Estonia a oferit sprijin pentru țara atacată, a aprobat sancțiunile împotriva părții agresoare și a făcut pași concreți pentru a-și consolida apărarea la granița cu Rusia.

Mai mulți experți în relații internaționale și chestiuni de securitate cred că Vladimir Putin caută o ușă din spate pentru a pătrunde încet în statele membre NATO și, conform cotidianului olandez Telegraaf, se pare că printre țintele sale se află și orașul eston Narva, situat la granița cu Rusia.

