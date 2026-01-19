Orașul din Uniunea Europeană care ar putea fi următoarea țintă a lui Putin. 80% dintre locuitori sunt ruși

Putin crede că Narva e „o treabă neterminată”

Narva, un oraș strategic din Estonia aflat la granița cu Rusia, atrage din nou atenția experților în geopolitică. Fostul diplomat Tim Willasey-Wilsey avertizează că această localitate, cu o populație majoritar rusofonă, ar putea deveni următorul punct de tensiune pentru Kremlin.

Narva, situat pe râul cu același nume, reprezintă cel mai estic punct al NATO și al Uniunii Europene. Aproximativ 80% dintre locuitorii săi sunt de origine rusă, iar 97% vorbesc limba rusă, fapt ce îi conferă o vulnerabilitate strategică. După independența Estoniei, orașul a fost încorporat definitiv în noul stat, însă Moscova pare să-l considere încă „o treabă neterminată”.

Willasey-Wilsey a declarat, pentru The Sun: „Întotdeauna am considerat locul acela periculos”. El susține că președintele rus, Vladimir Putin, testează reacțiile internaționale prin acțiuni deliberate, precum cele din Ucraina: „influențarea politicienilor, mituirea politicienilor, sabotaj, asasinat, utilizarea dronelor deasupra aeroporturilor. Toate aceste acțiuni sunt menite să ne destabilizeze”.

Ce reacție ar avea Statele Unite

Experții Chatham House împărtășesc această îngrijorare, avertizând că Narva ar putea deveni următorul obiectiv al Moscovei. În 2022, în timpul invaziei Ucrainei, Putin a declarat că orașul Narva ar trebui „recucerit”. În plus, Kremlinul a transmis clar că nu va tolera forțe NATO de menținere a păcii în Ucraina, considerându-le o amenințare directă.

Strategia Rusiei, conform lui Willasey-Wilsey, ar putea implica inițial o pauză temporară a conflictului din Ucraina, pentru a pregăti alte atacuri. „Dacă luptele din Ucraina s-ar opri, următorii pași ai lui Putin ar fi mai riscanți și mai agresivi, cum ar fi vizarea frontierelor NATO”, a explicat el.

În acest context, fostul diplomat ridică o întrebare esențială: „Chiar credem că Statele Unite ar intra în război pentru un oraș din Estonia? Nu mai sunt atât de sigur”. Această incertitudine subliniază fragilitatea echilibrului de securitate din regiune și riscurile la care sunt expuse statele de la granița NATO.

Majoritatea locuitorilor din Narva sunt ruși

Narva este un oraș din Estonia cu o semnificație geopolitică și culturală majoră, fiind situat chiar la granița cu Federația Rusă. În contextul actual, orașul este un punct focal al tensiunilor dintre Occident și Rusia. Narva este situat în județul Ida-Viru, în nord-estul Estoniei, fiind separat de orașul rus Ivangorod doar de râul Narva.

Orașul are o concentrație foarte mare de locuitori vorbitori de limbă rusă. Mulți dintre aceștia dețin cetățenie rusă sau sunt persoane cu cetățenie nedeterminată. În timpul erei sovietice a Estoniei, între 1944 și 1991, locuitorilor inițiali ai orașului nu li s-a permis să se întoarcă după ce localitatea a fost aproape complet distrusă de bombardamente, și au fost aduși lucrători imigranți din Rusia Sovietică și din alte părți ale fostei Uniuni Sovietice . Populația Narvei, 65% etnic estoniană conform recensământului din 1934, a devenit în mare parte non-estonană în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Conform unor date mai recente, 46,7% dintre locuitorii orașului sunt cetățeni ai Estoniei, 36,3% sunt cetățeni ai Federației Ruse , în timp ce 15,3% au cetățenie nedefinită.

Din toamna anului 2025, cetățenii Rusiei și ai Belarusului care locuiesc în Narva și-au pierdut dreptul de a vota în alegerile municipale estoniene. Aproximativ 15.503 persoane din Narva au fost afectate de această măsură. Serviciul de Securitate Internă al Estoniei (KAPO) monitorizează Narva îndeaproape, considerând că Rusia ar putea folosi populația rusofonă pentru a exercita „influență hibridă”.

Școlile din Narva sunt în plin proces de tranziție obligatorie către limba estonă ca limbă principală de instruire. Autoritățile estoniene monitorizează strict cadrele didactice pentru a se asigura că posedă nivelul C1 de competență în limba estonă, ducând la concedierea multor profesori rusofoni. Orașul este martor la numeroase scandaluri „lingvistice”, precum amendarea șoferilor pentru purtarea panglicii Sfântului Gheorghe sau utilizarea simbolurilor rusești.

La 1 ianuarie 2025, populația orașului Narva, Estonia, era de aproximativ 52.495 de locuitori, conform datelor compilate de birourile naționale de statistică din regiunea baltică. Narva este al treilea oraș ca mărime din Estonia, după Tallinn și Tartu.

