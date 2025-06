Forțele de Apărare ale Estoniei și Centrul Național pentru Investiții în Apărare și-au propus să construiască 28 de buncăre și zece instalații de depozitare până în toamnă, precum și să sape și să echipeze până la patru kilometri de șanțuri antitanc. O declarație în acest sens a făcut Armin Siilivask, reprezentant al Institutului Estonian pentru Energie Nucleară, responsabil de construcția acestei linii de fortificație.

„Un șanț antitanc (…) încetinește inamicul, iar când acesta încearcă să-l treacă, devine o țintă foarte bună pentru armele noastre”, a subliniat locotenent-colonelul Ainar Afanasiev, comandantul Departamentului de Inginerie al Forțelor de Apărare ale Estoniei.

Rețeaua de structuri defensive va deveni parte a infrastructurii de frontieră și va ajuta la protejarea frontierei pe timp de pace, notează ERR.

În 2024, Ministerul Mediului și Resurselor Naturale din Estonia a alocat 4,4 milioane de euro pentru crearea Zonei Baltice de Apărare. Această linie de apărare de la granița cu Rusia va include 600 de puncte fortificate și va ține cont de experiența războiului din Ucraina.

