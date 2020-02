De Andreea Archip,

De ce a decis tânărul ieșean să candideze? „Nu ascund faptul că în ultimele luni am încercat să identific un candidat la funcția de rector care să aibă capacitatea de a-l contracandida și a-l surclasa pe Tudorel Toader în cursa pentru rectorat. Nu am reușit. M-am lovit mereu de reticență și de fricile unor cadre didactice: „Are putere prea mare.”, „Are relații înalte, legături cu serviciile etc.”, „Dacă pierd mă poate distruge.” Am înțeles că mulți membri ai comunității academice nu pot ieși, din păcate, din această paradigmă a rețelelor de putere”, a spus tânărul pe pagina sa de Facebook.

Silvian-Emanuel Man este absolvent al Facultății de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și președinte al Ligii Studenților. În trecut, tânărul i-a cerut demisia lui Tudorel Toader.

„Este în primul rând un manifest public față de lipsa de viziune pe termen lung pentru universitate a profesorului Tudorel Toader, care a fost de jure rector doar o treime de mandat. În celelalte două treimi a preferat să facă politică și să aducă prejudicii de imagine comunității academice prin încurcarea celor trei funcții (rector, profesor și ministru) și nesocotirea vocației de jurist. Nu cred că trebuie să mai dea cineva explicații pe acest subiect. Toader ar fi un bun director general administrativ. Dar nu un rector. Un rector trebuie să aibă viziune și să fie loial comunității academice. Toader a ratat, din perspectiva mea, în mare parte, principalele obiective manageriale propuse în 2016”, mai scrie ieșeanul.

Silvian-Emanuel Man și-a făcut și un plan de management pentru universitatea ieșeană.

Recomandări Acesta este contractul pentru care Sorina Pintea a fost prinsă în flagrant! E încheiat când ea era deja ministru al sănătății

„Proiectul managerial vizează patru direcții principale:

I. Rectorul trebuie să fie la dispoziția comunității academice și un garant al autonomiei universitare, al libertăților academice și al bunei guvernări

II. Transformarea UAIC într-o universitate regională, a Europei de Est, relevantă din punct de vedere internațional;

III. Asigurarea învățământului centrat pe student, prin îmbinarea modelului humboldian cu cel anglo-saxon;

IV. Răspunderea publică și istorică a universității, transformarea ei în inimă a cetății.”

Citeşte şi:

Predicția sumbră a experților: cât de periculos este de fapt coronavirusul și cât va dura epidemia

Miza de 1,3 miliarde de euro! PSD acuză PNL că-i lovește pe pacienți, dar primul care a deschis calea privatizării banilor publici din Sănătate a fost guvernul Dăncilă

Corespondență din Milano | Interviu cu Angela Molino, medic de familie: „În Italia, medicii au fost calmi, politicienii au ridicat praful în aer!”

GSP.RO Dan Puric: "Am făcut o conferință ca să ajut o fată care era oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și i-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem» Reacția lui Becali

HOROSCOP Horoscop 29 februarie 2020. Fecioarele sunt morocănoase astăzi