Bancnota și 1.000 de replici similare s-au dovedit a fi suvenire fără valoare, fabricate din plastic acoperit cu aluminiu. Suedezul a fost amendat cu câteva mii de franci elvețieni, iar lotul a fost distrus.

În perioada 2007-2009, Zimbabwe a emis bancnote de valori exorbitante din cauza hiperinflației, însă acestea nu mai au valoare comercială. Bancnotele autentice sunt acum obiecte de colecție, fiind vândute cu prețuri între 50 și 100 de euro.

Un control de rutină la granița elvețiană a scos la iveală o descoperire uluitoare: un suedez de 54 de ani a fost prins cu o bancnotă declarată a fi din aur, având imprimată suma astronomică de 100.000.000.000.000.000.000, adică 100 qvintilioane de dolari.

Bancnota purta inscripția„24 K Gold” și venea alături de un document care atesta existența a două cutii ce conțineau câte 1000 de astfel de bancnote.

Controlul a avut loc în zona de transport internațional a aeroportului din Zurich, unde autoritățile vamale au oprit un grup format din 4 persoane: o elvețiancă de 55 de ani, un australian de 53 de ani, un senegalez de 54 de ani și suedezul în cauză.

Analizele efectuate de autorități au demonstrat rapid că bancnotele erau doar suveniruri fără valoare, fabricate din plastic și acoperite cu un strat de aluminiu. Nicio urmă de aur nu a fost găsită, iar întregul lot a fost distrus.

Suedezul a fost amendat cu câteva mii de franci elvețieni, în bani reali.

Chiar dacă bancnotele ar fi fost autentice, acestea nu ar fi avut valoare comercială. Între 2007 și 2009, Zimbabwe a trecut printr-o perioadă de hiperinflație extremă, care a condus la emiterea unor bancnote cu valori exorbitante, precum cea de 100 miliarde de dolari zimbabweni.

Chiar și așa, pe atunci, această sumă nu era suficientă pentru un bilet de autobuz sau două pâini. În 2009, moneda națională a fost scoasă din circulație, iar astăzi nu mai poate fi schimbată în nicio instituție financiară.

Bancnotele autentice din perioada crizei sunt acum căutate de colecționari, fiind vândute cu prețuri între 50 și 100 de euro.

