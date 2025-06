„Mâinile mele arată așa”

Tânăra a spus pe pagina sa de Facebook de ce este obligată în fiecare an să-și schimbe cartea electronică de identitate:

„Valabilitatea noii mele cărți electronice de identitate este de doar un an, iar motivul este… pentru că mâinile mele arată așa, fără degete, fără amprente, fără drepturi egale”, a scris tânăra în mesajul postat, la care a atașat o radiografie a mâinilor sale.

Imagine cu mâinile lui Tedy Ursuleanu. Foto: Facebook/Tedy Ursuleanu

Postarea a stârnit un val de reacții printre cunoscuții tinerei: „Și ce se așteaptă să se întâmple/schimbe peste un an?! Este incredibil ce abuzuri și ce lipsă de asumare & respect există în țara asta!!”, a scris o femeie, în timp ce altcineva a comentat: „Mi se pare abuz. Discriminare. Cum zice domnul de mai sus, irisul e mai bun pentru identificare. Dar nu în lumea a 3-a, ce-i drept”.

Un bărbat a scris: „Niște procleți primitivi care își laudă tehnologiile deja depășite. Irisul ochiului poate înlocui cu succes amprenta (care nu este unică – au arătat ultimele comparări cu ajutorul AI)”.

Trimisă în audiență la DGEPMB

Tedy Ursuleanu a explicat că în această situație i s-a spus să meargă în audiență la Direcția Generală a Evidenței Populației a Municipiului București ( DGEPMB).

„De acolo am fost redirecționată către Direcția Generală pentru Evidența Populației (D.G.E.P), unde nu răspunde nimeni la telefon, mai încerc și mâine…”, a spus femeia, iar cineva o încurajează: „Vei deschide astfel calea și altora cu aceleași probleme! Va fi un succes, dar cu răbdare și persuasiune”.

„Da, la ce te astepți în țara asta? Se întâmplă și la nevăzătorii care sunt chemați anual la verificări”, au scris alte cunoștințe.

„Am câștigat lupta cu moartea”

Tedy Ursuleanu este una dintre persoanele care au scăpat cu viaţă ca prin minune, în urma tragediei din Colectiv, dar tânăra a suferit arsuri severe pe mare parte din trup, a fost operată de mai multe ori, iar degetele de la o mână i-au fost amputate.

„Am câștigat lupta cu moartea, am câștigat la limită, cu răni pe jumătate din corp, plini de bacterii și tratați în alte țări, cu plămânii arși și pronosticuri aproape nule, am învățat să zâmbim cu buzele pline de cicatrici și durere în suflet! Am prins curaj când am văzut că o întreagă țară a fost alături de noi, dar lupta noastră nu se termină aici, ba din contră, ea abia începe! Suntem mulți ce avem nevoie în continuare de intervenții chirurgicale, costume compresive, plasturi și alte tratamente pentru a duce o viață cât mai aproape de normal… Ne vom aminti cu drag de cei ce au plecat dintre noi și de enorma durere a familiilor lor, ne-au fost prieteni, colegi, profesori! Desigur că avem nevoie de spitale, de săli de concert adecvate, de memoriale care să le cinstească plecarea atât de dureroasă și soarta la care ne-au supus corupția și ignoranța, dar cred în continuare că recuperarea noastră, în momentul actual, este prioritară! Victimele din Colectiv vor doar să ducă o viață normală!”, scria Tedy, la 9 luni de la tragedie, pe pagina sa de Facebook.



