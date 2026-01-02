Bărbatul se afla în primul rând al mulțimii adunate pentru discursul anual al împăratului Naruhito, rostit de la balconul palatului imperial, când s-a dezbrăcat brusc și a început să strige.

După ce a trecut gol peste bariera din fața sa, a fost rapid imobilizat de agenții Gărzii Imperiale și de poliția din Tokyo, care l-au acoperit cu o pătură.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce membrii familiei imperiale, inclusiv împăratul Naruhito și împărăteasa Masako, au apărut la balcon.

Garda Imperială, contactată de AFP, nu a putut confirma imediat detaliile incidentului.

În mod tradițional, în fiecare 1 ianuarie, împăratul se adresează miilor de oameni adunați în fața palatului, care flutură steaguri japoneze.

Surse apropiate anchetei, citate de TBS, susțin că tânărul ar fi anunțat anterior pe rețelele de socializare intenția de a apărea nud în timpul salutului imperial de Anul Nou.

Familia imperială japoneză, a cărei origine este legată, potrivit legendei, de acum 2.600 de ani, a renunțat oficial la caracterul divin după capitularea Japoniei la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.

Deși nu mai deține putere politică, instituția rămâne un simbol important în Japonia, iar membrii familiei imperiale se bucură, în general, de respectul populației, în pofida unor controverse apărute ocazional în presă.

