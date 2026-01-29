- Wiener Neustädter Straße (B17) este un drum important în Austria Inferioară și Viena. Până în martie 2002 a fost o autostradă federală, acum se află sub jurisdicția administrației statului.
Conform datelor oferite de poliție, șoferul conducea cu 162 km/ h într-o zonă unde viteza maximă permisă era de 100 km/ h.
După ce a fost oprit pentru control, acesta a declarat că primise permisul de conducere cu doar câteva ore înainte.
Poliția a luat măsuri rapide și i-a reținut permisul în mod provizoriu, interzicându-i să continue deplasarea.
Autoritățile au anunțat că șoferul va fi raportat la administrația districtuală pentru încălcarea regulilor de circulație.
