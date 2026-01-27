Suraj a recurs la un gest extrem pentru a obține un loc la Facultatea de Medicină. Pe 18 ianuarie, el și-a tăiat o parte din piciorul stâng, sperând să îndeplinească criteriile pentru a beneficia de cota pentru persoane cu dizabilități la admitere.

Inițial, tânărul a declarat poliției că a fost atacat și că agresorii i-au secționat piciorul. Poliția a depus o plângere penală împotriva a doi atacatori necunoscuți pentru tentativă de omor.

Cazul a luat o altă turnură, în urma anchetei și după ce a analizat jurnalul personal al lui Suraj și a primit mărturia iubitei sale, care a confirmat disperarea acestuia de a fi admis la Facultatea de Medicină până în 2026.

De asemenea, investigațiile au arătat că nu a fost abordat de nimeni în noaptea incidentului, iar tânărul a recunoscut ulterior că a acționat singur.

Suraj, absolvent de D-Pharma, fusese anterior la Universitatea Banaras Hindu (BHU) în octombrie 2025 pentru a obține documente medicale necesare, dar cererea sa a fost respinsă.

Această situație l-a determinat să recurgă la acțiunea extremă de a-și tăia piciorul „cu ajutorul unui utilaj”, conform informațiilor oferite de poliție.

În timpul cercetărilor, în apropierea locului faptei, au fost găsite seringi, posibil utilizate pentru anestezie.

