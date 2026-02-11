Tânără din Anglia, ucisă de tatăl său după ce a vorbit urât de Trump

Lucy Harrison, o tânără britanică de 23 de ani din Warrington, Anglia, se afla în SUA împreună cu iubitul său, Sam Littler, pentru a-și vizita tatăl, Kris Harrison, în vârstă de 51 de ani. Kris emigrase în urmă cu câțiva ani în Prosper, un oraș de lângă Dallas cu 46.000 de locuitori, unde își întemeiase o nouă familie.

Relația dintre Lucy și tatăl său era tensionată. Cei doi aveau frecvent neînțelegeri, mai ales pe tema posesiei legale de arme, permisă în Texas, și a politicii președintelui american Donald Trump, care urma să înceapă un al doilea mandat la câteva zile după incident.

În ziua incidentului, Lucy se pregătea să revină în Anglia. În timpul unei discuții aprinse despre Trump, tânăra i-ar fi adresat tatălui o întrebare dureroasă.

„Cum te-ai simți dacă eu aș fi fost fata aceea care a fost abuzată sexual?”, l-a întrebat Lucy, potrivit Sky News. Kris Harrison ar fi răspuns că nu l-ar fi deranjat foarte mult, deoarece mai avea două fiice.

La scurt timp după această conversație tensionată, Kris Harrison a luat-o pe fiica sa de mână și a condus-o în dormitorul său.

Iubitul lui Lucy, Sam Littler, a auzit o împușcătură la 15 secunde după ce cei doi au intrat în cameră. Când a intrat să vadă ce s-a întâmplat, a găsit-o pe Lucy întinsă pe podea, în apropierea ușii de la baie, iar pe Kris Harrison ținând o armă Glock de 9 mm.

Tatăl criminal susține că a fost o greșeală

În mărturia scrisă, Kris Harrison a afirmat că în acea zi a avut o recidivă și a consumat o jumătate de litru de vin. El a susținut că voia doar să-i arate fiicei sale arma, iar declanșarea focului a fost accidentală.

Cu toate acestea, Bild informează că autoritățile britanice au demarat o investigație paralelă, deoarece victima era cetățean britanic.

Un juriu civil din Texas a decis să nu îl pună sub acuzare pe Kris Harrison. Totuși, un raport final al investigației autorităților britanice este așteptat să fie publicat chiar în această săptămână.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE