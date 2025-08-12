Togo, aproximativ 8 milioane de locuitori, o țară de limbă franceză, este situată în Africa de Vest. Se învecinează cu Ghana la vest, Benin la est și Burkina Faso la nord. În sud are ieșire la Oceanul Atlantic, la Golful Guineii, unde se află capitala Lomé. Faure Essozimna Eyadéma, 59 de ani, este președinte.

Coffey Gaston a venit în Rusia pentru a studia arhitectura. Cu toate acestea, „când țara a avut nevoie de protecție, s-a oferit voluntar pe front, unde s-a dovedit a fi un luptător curajos și iscusit”.

După recuperare, Coffey plănuiește să rămână în Irkuțk, oraș cu jumătate de milion de suflete, aflat pe traseul căii ferate Transsiberiene.

Coffey Gaston

La începutul acestui an, Moscova a înlocuit voluntarii ruși cu străini și inculpați în cauze penale și administrative cu cetățeni din țările asiatice și africane, dornici să lupte în Ucraina.

Pentru fiecare contract, autoritățile plătesc 1,9 milioane de ruble (aproximativ 19.000 de euro). Suma a atras din ce în ce mai puțini voluntari ruși și cetățeni din China și țările africane. Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Pe de altă parte, autoritățile ruse forțează tot mai mulți studenți africani și lucrători imigranți să semneze contracte cu Ministerul Apărării, amenințând că nu le vor reînnoi vizele de studenți și de muncă

De asemenea, femeile din Africa sunt atrase în Rusia sub pretexte false pentru a produce drone de război, în condițiile în care Kremlinul caută forță de muncă pentru producția în masă de drone.

