Însă, în loc de șampanie și sărbătoare, lipsa permisului de ședere a transformat norocul chior într-un labirint birocratic și într-o poveste dură de trădare, soluționată recent de magistrații italieni.

De la fuga de o sectă secretă, la biletul norocos din parcarea supermarketului

Imagbe a fugit din Nigeria în anul 2016 dintr-un motiv dramatic: a vrut să scape de o obligație impusă de tradiția familială, aceea de a se alătura unei secte secrete în care tatăl său era unul dintre liderii spirituali.

Ajuns în Italia fără documente legale, bărbatul își asigura supraviețuirea de pe o zi pe alta ca vânzător ambulant de șervețele și cerșetor în fața unui supermarket din Pesaro.

În noiembrie 2025, viața i s-a schimbat radical. A cumpărat un talon răzuibil care s-a dovedit a fi lozul câștigător: 500.000 de euro.

Șocul a fost uriaș, însă bucuria s-a lovit imediat de un zid legal de netrecut.

Capcana birocratică și trădarea unui compatriot

Fără un permis de ședere valabil, nigerianul nu putea îndeplini o condiție elementară pentru a intra în posesia banilor: deschiderea unui cont bancar.

„Situația era ca un câine care își aleargă coada. Neavând permis de ședere, nu putea deschide un cont și, prin urmare, nu își putea încasa direct câștigurile”, a declarat Andrea Palazzeschi, unul dintre avocații bărbatului.

Pentru a nu pierde averea, Imagbe a fost nevoit să apeleze la un compatriot în care avea încredere. Acesta a fost de acord să ridice premiul în numele său și să păstreze banii până când situația legală a adevăratului câștigător se va reglementa.

Însă, potrivit plângerii depuse de avocații Andrea Palazzeschi și Sara Innocenti, imediat ce banii au fost creditați, relația dintre cei doi s-a deteriorat grav.

Intermediarul a început să se comporte ca și cum uriașa sumă ar fi fost a lui. A fost nevoie de o intervenție fermă din partea membrilor comunității nigeriene locale pentru a aplana conflictul.

În cele din urmă, s-a ajuns la o înțelegere: aproximativ 250.000 de euro au fost transferați în contul unei verișoare a lui Imagbe, cu scopul de a returna banii familiei.

Această sumă a devenit capitalul cu care familia a achiziționat o afacere în Falconara Marittima — magazinul „Mama African” —, unde bărbatul de 36 de ani urma să lucreze de îndată ce își obținea documentele.

Victoria din instanță

În paralel cu epopeea banilor, Imagbe ducea o luptă în instanță pentru dreptul său de a locui legal în Italia.

În 2022, el solicitase un permis de protecție specială la sediul Poliției din Pesaro și Urbino, însă cererea îi fusese respinsă. Notificarea oficială a respingerii a sosit în februarie anul trecut, moment în care avocații săi au atacat decizia la Tribunalul din Ancona.

Deznodământul a venit prin hotărârea depusă pe 4 iunie 2026. Judecătorii din Ancona au anulat ordinul Prefecturii Poliției și au dispus emiterea permisului de ședere cu protecție specială, reținând că Imagbe a demonstrat o dorință reală și solidă de integrare în societatea italiană.

Magistrații și-au bazat decizia pe eforturile constante de integrare prin muncă și legături de familie stabile, pe cunoașterea limbii italiene și mai ales pe cazierul judiciar curat al bărbatului.

Mulțumită deciziei instanței, banii câștigați la jocul răzuibil pot fi în sfârșit valorificați legal. Cu actele în regulă și cu magazinul deja cumpărat, Imagbe își poate începe, în mod oficial, viața de antreprenor în Falconara.

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