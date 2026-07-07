Sursele citate de Reuters spun că unitatea de distilare a țițeiului AVT-10, proiectată să proceseze 24.500 de tone pe zi (38% din capacitatea rafinăriei), a fost avariată în atac și a luat foc.

Unitatea AVT-11, proiectată să proceseze 24.000 de tone de petrol pe zi (37% din capacitatea rafinăriei), a fost, de asemenea, închisă în urma atacului, dar își va relua activitatea în curând.

Începând de marți, rafinăria de petrol din Omsk, care asigură 8% din producția de combustibili din Rusia, nu mai vinde cantități en-gros de benzină și motorină la Bursa de Mărfuri din Sankt Petersburg.

Rafinăria din Omsk, cea mai mare din Rusia, situată la circa 2.500 de kilometri de câmpul de luptă, a fost atacată luni pentru prima dată de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Practic, Ucraina a atacat 13 din cele 14 mari rafinării ale Rusiei.

Singura rafinărie care nu a fost atacată este compania petrochimică Angarsk din regiunea Irkuțk, situată la peste 6.000 de kilometri de granița cu Ucraina.

Liderul autocrat de la Kremlin Vladimir Putin a refuzat acum câteva zile o propunere a conducerii de la Kiev de a renunța în mod reciproc la atacurile aeriene asupra obiectivelor de infrastructură din interiorul Rusiei, respectiv al Ucrainei.

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