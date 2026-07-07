Stadiul lucrărilor la Secțiunea Sud, la sfârșitul lunii iunie

Magistrala 6 de metrou va realiza prima conexiune rapidă directă între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă. Noua linie va avea o lungime de 14,2 km de cale dublă și 12 stații. Proiectul este împărțit în Secțiunea Sud 1 Mai – Tokyo, care va avea o lungime de 6,6 kilometri și 6 stații (Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo); respectiv Secțiunea Nord Tokyo – Aeroport Otopeni, va avea un traseu de 7,6 km și 6 stații (Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu, Aeroport Otopeni).

Reprezentanții Metrorex au prezentat jurnalul de șantier pe luna iunie la Magistrala 6.

„Temperaturile ridicate și episoadele de vreme extremă pun la încercare activitatea de pe șantiere, inclusiv pe cel al Magistralei 6. Chiar și așa, lucrările continuă, iar programul este adaptat astfel încât echipele să poată lucra în condiții de siguranță”, se arată într-un comunicat emis de Magistrala 6, aflată în administrarea Metrorex.

În ciuda acestor provocări, lucrările la viitoarele stații și tuneluri ale Magistralei 6 au avansat și în luna iunie. La tronsonul 1 Mai – Tokyo, structura de rezistență a ajuns la un stadiu de 71%.

Cele două utilaje TBM, „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana”, au excavat cumulat aproape 5,5 kilometri de tunel.

„Pe 22 iunie 2026, TBM «Sfânta Maria» a trecut de viitoarea stație de metrou Piața Montreal. A excavat în total 2.848 de metri liniari și a instalat 1.895 de inele. TBM «Sfânta Ana» se apropie de viitoarea stație de metrou Piața Montreal. A excavat în total 2.644 de metri liniari, a instalat 1.758 de inele și mai are de parcurs 194 de metri până la următoarea străpungere”, se mai arată în comunicat.

Lucrările la stațiile tronsonului 1 Mai – Tokyo

– La viitoarea stație Tokyo au fost excavați peste 103.000 de metri cubi de pământ și turnați peste 46.200 de metri cubi de beton. Procent de realizare a structurii de rezistență: 73%;

– La stația Aeroport Băneasa s-au turnat peste 32.300 de metri cubi de beton. Procent de realizare a structurii de rezistență: 83%;

– Stația Gara Băneasa: s-au excavat peste 52.300 de metri cubi și s-au turnat peste 22.800 de metri cubi de beton. Procent de realizare a structurii de rezistență: 77%;

– Stația Piața Montreal: au fost excavați peste 66.700 de metri cubi și turnați peste 34.800 de metri cubi de beton. Procent de realizare a structurii de rezistență: 83%;

– Stația Expoziției: s-au excavat peste 101.300 de metri cubi și s-au turnat peste 45.700 de metri cubi de beton. Procent de realizare a structurii de rezistență: 83%;

– Stația Pajura: au fost executați 418 piloți pentru Accesul B (toate), s-au excavat peste 25.600 de metri cubi și s-au turnat peste 29.500 de metri cubi de beton. Procent de realizare a structurii de rezistență: 62%.

De asemenea, „la stația 1 Mai (existentă) continuă lucrările necesare joncțiunii cu Magistrala 4, inclusiv relocarea utilităților neprevăzute și execuția elementelor structurale. Au fost realizați 99 de metri grindă de ghidaj și 12 pereți mulați pe Linia 1 Sud și 203 metri grindă de ghidaj și 31 de pereți mulați pe Linia 2 Nord, s-au excavat peste 3.300 de metri cubi și s-au turnat peste 7.400 de metri cubi de beton. Procent de realizare a structurii de rezistență: 45% pe Linia 1 și 41% pe Linia 2”, potrivit sursei citate.

Stadiul lucrărilor la Secțiunea Nord și la stațiile aferente

La Secțiunea Nord, tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni, procentul total de realizare a structurii de rezistență este de 35%. Stadiul lucrărilor la stații este:

– La viitoarea stație Washington au continuat lucrările de deviere a rețelelor de telecomunicații și de pregătire a execuției structurii de rezistență. Procent de realizare a structurii de rezistență: 19%;

– La stația Paris au continuat lucrările de deviere a utilităților și execuția elementelor structurale, inclusiv grinzi de ghidaj, excavații și accese. Procent de realizare a structurii de rezistență: 25%;

– Stația Bruxelles: au continuat devierile de utilități și execuția elementelor inițiale ale structurii de rezistență – pereți mulați, barete și grinzi de ghidaj. Procent de realizare a structurii de rezistență: 15%;

– Stația Otopeni: au continuat lucrările la structura de rezistență, execuția pereților mulați fiind finalizată, alături de lucrările de excavație aferente etapelor următoare. Procent de realizare a structurii de rezistență: 48%;

– Stația Ion I.C. Brătianu: au continuat lucrările la structura de rezistență, inclusiv excavațiile la nivelul radierului și execuția pereților casetei (hidroizolație și armare). Procent de realizare a structurii de rezistență: 78%;

– Stația Aeroport Otopeni: au continuat lucrările structurale la nivelul radierului și al elementelor verticale – pereți mulați, barete, stâlpi centrali – precum și excavațiile necesare etapelor următoare. Procent de realizare a structurii de rezistență: 41%.

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