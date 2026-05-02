Denis Buțaev, în vârstă de 49 de ani, a fost demis pe 22 aprilie din cauza deschiderii unui dosar penal pe numele său sub acuzația de fraudă.

Potrivit unor surse guvernamentale citate de ziarul Vedomosti, Buțaev, care nu este vizat de sancțiuni occidentale, a fugit din Rusia imediat după ce a fost demis. El s-ar fi dus inițial în Belarus, apoi în Georgia, iar de acolo în Statele Unite.

„Buțaev este primul caz cunoscut al unui oficial în exercițiu de rangul său care fuge din Rusia”, scrie jurnalista Farida Rustamova, menționând, de asemenea, că este primul oficial care a reușit din 2024 încoace să evite urmărirea penală plecând în străinătate.

„Este norocos că are prieteni care au putut să-l avertizeze la timp”, afirmă o sursă guvernamentală citată de Farida Rustamova.

Denis Buțaev a fost numit în postul de viceministru în martie 2025, după ce a fost director executiv al Operatorului Ecologic Rus, o agenție guvernamentală înființată în 2019.

Atât Vedomosti, cât și Rustamova relatează că Buțaev este anchetat pentru acuzații de fraudă din perioada când conducea Operatorul Ecologic Rus. Directorul administrativ și alți doi manageri din cadrul agenției guvernamentale sunt, la rândul lor, anchetați.

Un val de represiune împotriva oficialilor de rang înalt este în desfășurare din 2024 încoace în Rusia. Cele mai notabile epurări au avut loc în cadrul Ministerului Apărării, mai exact în rândul asociaților și colegilor fostului ministru Serghei Șoigu, demis în mai 2024 și retrogradat în postul de secretar general al Consiliului de Securitate. Unii dintre colegii lui Șoigu au fost deja condamnați. În prezent, Kremlinul și serviciile sale secrete elimină echipa lui Șoigu din cadrul Consiliului de Securitate.