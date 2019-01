Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, a dezvăluit mediafax. Bărbatul va fi externat în curând.

„M-a sunat că l-a tăiat cu cuțitul la burtă”

„A fost înjunghiat. Am vorbit cu el la spital. A fost înjunghiat de către un băiat. În ziua de Bobotează, la noi în Lungani, în satul Goești, ies toți afară, în centru, unde e școala, cu cerbul, cu capra, cu urs, cu obiceiurile ca în seara de Revelion.

Am fost și eu atunci, cu domnul viceprimar, am primit cerbul, capra, în căminul cultural, din satul Goești, după care eu am plecat la mine acasă, domnul viceprimar la dânsul.

Am înțeles că el are un băruleț, un magazin, în curte, am înțeles că s-ar fi dus acolo băiatul acesta, la o bere. M-a sunat atunci că a fost înjunghiat de un băiat, că l-a tăiat cu cuțitul la burtă. Mi-a zis că s-ar fi luat de fiica sa și l-a tăiat cu cuțitul”, a spus Ioan Corobuță, primarul comunei Lungani.

VIDEO: Familia care de 45 de ani își caută copilul pierdut. „Mi-am cântărit merele. Când m-am întors, nu mai era”, își amintește mama lui Țiți