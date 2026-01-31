Achiziția se ridică la aproximativ 15 milioane de euro

Peste 40 de hectare de teren au fost achiziționate cu aproximativ 15 milioane de euro. Terenul este adiacent parcului existent WDP Park București – Ștefănești, care este deja cel mai mare cluster logistic al companiei (peste 400.000 mp închiriabili).

Această achiziție face parte dintr-un pachet mai mare de investiții realizat în a doua jumătate a anului 2025, care a inclus și o rezervă de teren la Sibiu (9,5 ha pentru 10 milioane de euro).

Noul pas este important deoarece WDP Park București – Ștefănești găzduiește deja nume uriașe precum Metro, Decathlon, Auchan și LPP. Noua rezervă de teren permite extinderea fazei a doua a proiectului.

Pe terenurile din această zonă, WDP a demarat deja construcția unui centru de distribuție de 54.000 mp pentru retailerul olandez Action și un hub de 32.000 mp pentru FAN Courier, ambele cu livrare estimată în cursul anului 2026.

Deține 25% pe sectorul spațiilor industriale din România

Compania este controlată de familia De Pauw, una dintre cele mai bogate familii din Belgia, care deține o cotă de piață de aproximativ 25% pe sectorul spațiilor industriale din România.

La începutul anului 2026, WDP a raportat venituri din chirii de aproape 110 milioane de euro anual doar din proprietățile din România, confirmând rentabilitatea ridicată a pieței locale.2

Familia de investitori Jos de Pauw deține 19,2% din companie, care este listată la bursa Euronext din Bruxelles. Familia este creditată de publicația belgiană De Rijkste Belgen cu o valoare a activelor de 1,1 miliarde de euro, ceea ce o plasează pe locul 41 în topul celor mai bogați belgieni.

