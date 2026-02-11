În acest context, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) reamintește utilizatorilor, persoane fizice și juridice, pașii pe care trebuie să-i urmeze în situația pierderii totale sau parțiale, deteriorării, distrugerii totale sau parțiale sau furtului unei trimiteri poștale.

Pasul 1: Reclamația la furnizor

Dacă vă confruntați cu pierderea totală sau parțială, deteriorarea sau furtul unui colet, primul pas nu este sesizarea autorităților, ci contactarea firmei de curierat sau a Poștei.

Termen: Aveți la dispoziție 6 luni de la data expedierii coletului pentru a depune o reclamație prealabilă.

Răspuns: Furnizorul este obligat legal să soluționeze reclamația în maximum 3 luni.

Câți bani primiți înapoi?

Dacă reclamația este fondată, furnizorul trebuie să despăgubească expeditorul (sau destinatarul, dacă expeditorul renunță la dreptul său). Sumele sunt calculate astfel:

Pentru colete simple (fără valoare declarată/ramburs): Despăgubirea este de 5 ori tariful serviciului de expediere. Pentru colete cu valoare declarată: Se returnează întreaga valoare declarată (sau o cotă-parte, în caz de pierdere/deteriorare parțială). Pentru colete cu ramburs: Se returnează valoarea rambursului. Important: În toate cazurile, se restituie și taxa de transport achitată inițial.

Pasul 2: Când intervine ANCOM

Dacă au trecut cele 3 luni și nu ați primit niciun răspuns de la firma de curierat, vă puteți adresa ANCOM.

Plângerea înaintată ANCOM trebuie să fie însoțită de dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile.

Atenție: Trebuie să faceți dovada că ați parcurs mai întâi procedura reclamației la furnizor.

Autoritatea avertizează că nu are bază legală să oblige firmele să plătească despăgubiri, să investigheze cum s-a produs paguba sau să dea amenzi strict pentru pierderea/deteriorarea coletului.

Rolul ANCOM este de a verifica respectarea procedurilor, nu de a arbitra valoarea pagubei.

Pasul 3: Instanța de judecată

Dacă firma de curierat refuză să își asume responsabilitatea sau nu plătește despăgubirile, singura autoritate care poate obliga operatorul la plată este instanța de judecată.

Termen: Cererea de chemare în judecată trebuie depusă în termen de 1 an de la data expedierii trimiterii poștale.

Acest demers poate fi inițiat indiferent dacă ați făcut sau nu o plângere la ANCOM.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE