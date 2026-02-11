Fermierii care ratează această fereastră de oportunitate riscă nu doar pierderi economice semnificative, ci și costuri mult mai mari cu pesticidele în lunile următoare.

Avantajul strategic: Lovitură preventivă cu impact minim asupra mediului

Marele avantaj al intervențiilor de la sfârșitul iernii este eficiența. În februarie, dăunătorii sunt inactivi, concentrați în locuri specifice și, prin urmare, mult mai vulnerabili.

O intervenție acum reduce masiv populația de start a insectelor și acarienilor, diminuând necesitatea tratamentelor chimice agresive din timpul sezonului vegetativ.

Această abordare se aliniază perfect practicilor de gestionare integrată a dăunătorilor, promovând o agricultură mai durabilă și mai puțin poluantă.

Unde se ascund dăunătorii

Detectarea este primul pas spre combatere. Deși strategiile de supraviețuire diferă – fie sub formă de ou, larvă, pupă sau adult – toți dăunătorii caută microhabitate ferite de îngheț și deshidratare.

În livezi: Inspecția trunchiurilor și a ramurilor este vitală. Crăpăturile scoarței, baza mugurilor și zonele din jurul rănilor copacilor sunt adesea „dormitoare” pentru ouăle de afide sau acarieni. Deși abia vizibile cu ochiul liber, aceste focare se pot activa rapid la prima încălzire a vremii. O singură ramură netratată poate infecta o întreagă plantație.

În câmp și grădini: Resturile vegetale lăsate după recoltare sunt principala sursă de infestare. Frunzele uscate, cocenii de porumb sau cioturile de rădăcini adăpostesc pupele gărgărițelor și larvele de gândaci.

Un pericol deosebit îl reprezintă dăunătorii din sol, precum viermii sârmă sau nematodele. Aceștia migrează pe verticală în funcție de temperatură: coboară în adâncime la îngheț și revin în zona rădăcinilor imediat ce pământul se dezgheață, fiind gata să atace noile culturi.

Metode mecanice înainte de cele chimice

Luna februarie este ideală pentru combaterea mecanică, întrerupând ciclul de viață al dăunătorilor înainte ca aceștia să se trezească.

Curățarea scoarței: La pomii fructiferi, îndepărtarea scoarței moarte și tratamentele specifice nu doar elimină fizic dăunătorii, dar distrug și locurile de iernare. Gestionarea resturilor: Îndepărtarea așternutului de frunze, compostarea corectă sau îngroparea adâncă a resturilor de tulpini sunt măsuri obligatorii pentru culturile de câmp. Mobilizarea solului: Prin săpături superficiale sau arături, larvele și pupele ascunse în sol sunt expuse direct gerului de la suprafață sau prădătorilor naturali.

Momentul optim este sfârșitul lunii februarie

Specialiștii recomandă ca aceste lucrări să fie efectuate la intersecția dintre anotimpuri – sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie.

Acesta este momentul optim: gerurile năprasnice au trecut, dar dăunătorii nu au devenit încă activi.

O intervenție prea timpurie riscă să fie anulată de vreme, în timp ce una tardivă, după încălzire, face metodele mecanice ineficiente în fața unor dăunători deja mobili.

