Premierul Slovaciei amenință că va lăsa Ucraina în beznă și va opri furnizarea de energie electrică

Prim-ministrul Robert Fico a amenințat sâmbătă că va întrerupe furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina dacă Kievul nu reia în două zile transportul de petrol rusesc către Slovacia prin conductele care traversează teritoriul ucrainean, potrivit Reuters și Meduza.

Livrările de petrol prin conducta Drujba sunt suspendate din 27 ianuarie, când, conform autorităților ucrainene, un atac cu dronă rusesc a avariat infrastructura conductei în vestul Ucrainei.

„Dacă livrările de petrol către Slovacia nu vor fi reluate luni, voi cere companiei de stat SEPS să oprească livrările de energie electrică de urgență către Ucraina”, a declarat Fico pe platforma X.

IF THE UKRAINIAN PRESIDENT DOES NOT RESUME OIL SUPPLIES TO SLOVAKIA ON MONDAY, ON THAT SAME DAY I WILL ASK THE RELEVANT SLOVAK COMPANIES TO STOP EMERGENCY ELECTRICITY SUPPLIES TO UKRAINE.



Since the beginning of the war, Slovakia has been helping Ukraine. Around 180,000… — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) February 21, 2026

Ungaria susține poziția Slovaciei privind oprirea furnizării de energie electrică

Premierul ungar Viktor Orban susține poziția Slovaciei, afirmând că Budapesta este gata să întrerupă și ea furnizarea de energie electrică.

„Ucraina face tot posibilul pentru a semăna haos economic în Ungaria, dar Budapesta nu se va permite șantajului”, a declarat Orban.

Slovacia și Ungaria, singurele state UE care depind semnificativ de petrolul rusesc

Slovacia și Ungaria sunt singurele state membre UE care depind semnificativ de petrolul rusesc transportat prin vechea conductă sovietică Drujba. De asemenea, ambele țări au lideri care mențin relații strânse cu Moscova, contrar consensului european, preponderent proucrainean. Ucraina a contestat inclusiv decizia CJUE privind interzicerea transporturilor de gaz rusesc în țările UE.

Slovacia joacă un rol important în furnizarea de energie electrică în Ucraina, țară ale cărei infrastructuri energetice au fost serios afectate de atacurile rusești.

Conform experților din sectorul energetic, Slovacia a furnizat luna trecută 18% din importurile record de energie electrică ale Ucrainei.

Ucraina a propus rute alternative pentru livrarea gazelor în cele două țări

În încercarea de a relua transporturile de petrol spre Europa, Ucraina a propus rute alternative, inclusiv utilizarea sistemului său de transport de petrol sau a rutelor maritime.

O scrisoare obținută de Reuters arată că misiunea ucraineană la UE a sugerat și implicarea conductei Odesa-Brody, care leagă principalul port ucrainean la Marea Neagră de Uniunea Europeană.

„Ucraina reiterează în mod constant disponibilitatea sa de a asigura transportul petrolului în cadrul cadrului legal disponibil”, se arată în document.

Populația din Ucraina, tot mai afectată de penele de curent din țară

De la intensificarea, în octombrie 2025, a atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, populația a fost afectată de pene de curent masive și temperaturi extrem de scăzute pe durata iernii.

Chiar și în condițiile războiului declanșat de invazia rusă la scară largă, în urmă cu patru ani, Ucraina a permis tranzitul resurselor energetice rusești către Europa, deși acestea au fost semnificativ reduse.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE