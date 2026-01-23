„Cred că în următorii 100 de ani nu va exista un parlament în Ungaria care să voteze pentru aderarea ucrainenilor la Uniunea Europeană”, a declarat Viktor Orban într-o conferință de presă la Bruxelles.

Premierul Ungariei a acuzat conducerea de la Kiev că se implică în alegerile parlamentare din țara sa, programate pentru primăvara anului viitor, pentru a pierde puterea. Orban, aflat la putere din 2010, nu a oferit dovezi, dar s-a angajat la „luptă împotriva” acestei presupuse ingerințe.

Viktor Orban critică frecvent Ucraina și caută modalități pentru a reduce sprijnul pentru țara agresată militar de Rusia în timp ce promovează interesele Kremlinului. În noua campanie electorală, liderul maghiar, care se prezintă drept ultranaționalist, pune accent pe transformarea Ucrainei într-un dușman periculos în ochii electoratului din țara sa. El susține că Ungaria va intra în război dacă nu va câștiga alegerile, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski va lua banii cetățenilor ungari pentru a-și sprijini „regimul corupt”.

Reacția lui Orban vine după ce Zelenski a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că „fiecare Viktor” care trăiește din banii Europei, în timp ce încearcă să vândă interesele Europei, merită „o palmă peste cap”.

„Dacă (Orban – n.r.) se simte confortabil la Moscova, asta nu înseamnă că ar trebui să lăsăm capitalele europene să devină mici Moscove”, a adăugat Zelenski.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru 12 aprilie. Conform celor mai recente sondaje, Fidesz, partidul lui Viktor Orban, și aliații săi riscă să piardă scrutinul în fața formațiunii de opoziție Tisza, al cărei lider, Peter Magyar, s-a declarat solidar cu Ucraina.

