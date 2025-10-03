„Maghiarii nu vor să fie în aceeași Uniune Europeană cu ucrainenii și sunt profund de acord cu această poziție. Dacă intri într-o structură federală cu cineva, ajungi să-i împărtășești soarta. Ucraina are însă un destin foarte greu. De ce ar trebui să-l împărtășim și noi?”, a declarat Viktor Orbán la Radio Kossuth.

Acesta a adăugat că Ungaria are propria sa cale, mai „ușoară” decât cea a Ucrainei: „Ne pare rău pentru ei, îi simpatizăm, luptă eroic și trebuie sprijiniți, dar nu vrem să le împărtășim soarta”.

În opinia sa, ucrainenii sunt condamnați la un conflict permanent din cauza vecinătății cu Rusia. De aceea, liderul de la Budapesta a subliniat că vrea să evite ca Ungaria să fie parte dintr-un sistem federal care ar obliga-o să lupte împotriva rușilor.

„Dacă te afli într-un asemenea sistem și partenerul este atacat, mai devreme sau mai târziu trebuie să trimiți soldați, iar noi nu vrem să murim pentru Ucraina”, a precizat el.

Anterior, Viktor Orban a declarat că Ucraina nu este o țară suverană pentru că „Vestul o întreține”.

Totodată, Ungaria se opune acordării unor „împrumuturi reparatorii” Ucrainei, finanțate din activele rusești înghețate.

Potrivit relatărilor din presă, poziția lui Orbán a stârnit critici dure din partea cancelarului german Friedrich Merz, în timpul unui summit informal al liderilor UE din Danemarca, unde premierul ungar a fost acuzat că a perturbat discuțiile importante.

Zilele trecute, secretarul de stat și ministrul adjunct al Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, Levente Magyar a declarat că Ucraina ar trebui să cedeze o cincime din teritoriul său Rusiei așa cum și Ungaria a făcut la finalul primului război mondial.



