Orban, supărat pe scandalul dronelor cu Kievul

Liderul maghiar a încercat chiar să bagatelizeze posibilitatea ca drone maghiare să fi încălcat spațiul aerian al Ucrainei într-un interviu publicat luni. Chiar dacă o dronă intră în Ucraina din Ungaria, a spus Orbán, Kievul ar trebui să se ocupe de dronele care vin din est, din Rusia.

„Ucraina nu este o țară suverană”

Vineri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că o dronă de recunoaștere din Ungaria a încălcat spațiul aerian al Ucrainei, survolând instalații industriale din regiunea Transcarpatia.

Anterior, ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a respins acuzațiile Ucrainei, dar Orbán nu a negat incidentul. Într-o postare pe Facebook, Szijjártó a afirmat sarcastic: „Preşedintele Volodimir Zelenski o ia razna din cauza sentimentelor antimaghiare. Acum vede chiar şi fantome.”

„Îi cred pe miniștrii mei, dar să zicem că a zburat efectiv câțiva metri acolo, și ce dacă? Ucraina nu este o țară independentă. Ucraina nu este o țară suverană”, a spus Orbán.

Un scandal a izbucnit între Ucraina și Ungaria Foto: Shutterstock

Budapesta cere Kievului să cedeze teritorii Rusiei

Zilele trecute, secretarul de stat și ministrul adjunct al Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, Levente Magyar a declarat că Ucraina ar trebui să cedeze o cincime din teritoriul său Rusiei așa cum și Ungaria a făcut la finalul primului război mondial, potrivit portalului maghiar Telex.

Magyar a făcut o paralelă cu experiența Ungariei după Primul Război Mondial, când țara a pierdut două treimi din teritoriu. El a explicat că Ungaria a luat decizia dureroasă, dar pragmatică, de a păstra măcar o treime din teritoriu, evitând astfel distrugerea totală.

Aplicând această lecție Ucrainei, Magyar a sugerat că pacea poate necesita cedări teritoriale. „Acum Ucraina ar trebui să renunțe la o cincime din teritoriu. Întrebarea este ce este mai important: să fie păstrată viabilitatea țării sau să ne agățăm de câteva mii de kilometri pătrați?”, a spus el.

