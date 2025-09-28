Cuprins:
Perspectiva istorică a Ungariei
Magyar și-a început prezentarea cu o lecție rapidă de istorie ungară, subliniind vulnerabilitatea țării sale: „Suntem o țară relativ mică, cu doar 12 milioane de unguri în toată Europa Centrală. O națiune de această mărime ar putea dispărea în câteva secunde dacă luăm decizii greșite.”
El a enumerat invaziile suferite de Ungaria de-a lungul timpului, începând cu ocupația otomană. Magyar a afirmat că una dintre cele mai importante experiențe ale poporului ungar în cei 150 de ani de ocupație a fost convertirea bisericilor creștine în moschei.
Relațiile cu Rusia și Occidentul
Secretarul de stat a menționat patru ocazii în care Ungaria a experimentat ocupația rusă: în 1848, în timpul Primului Război Mondial, al Doilea Război Mondial și revoluția din 1956. El a adăugat: „Experiența ungară este că lumea ne-a lăsat singuri, Occidentul ne-a lăsat singuri.”
Pilonii politicii externe a Ungariei
Magyar a prezentat principalele teze ale politicii externe ungare:
- Opoziția față de migrație
- Menținerea unei relații pragmatice cu Rusia
- Relații bune cu toate marile puteri
- Importanța unei relații stabile cu SUA
Conflictul cu Ucraina
Referitor la relațiile tensionate cu Ucraina, Magyar a menționat legea limbii ucrainene ca fiind principala sursă de conflict. El a descris revoluția ucraineană din 2014 drept „o lovitură de stat naționalistă, orientată spre Vest”, conform Telex.
Ucraina trebuie să cedeze teritorii pentru a se salva, crede oficialul maghiar
Magyar a făcut o paralelă cu experiența Ungariei după Primul Război Mondial, când țara a pierdut două treimi din teritoriu. El a explicat că Ungaria a luat decizia dureroasă, dar pragmatică, de a păstra măcar o treime din teritoriu, evitând astfel distrugerea totală.
Aplicând această lecție Ucrainei, Magyar a sugerat că pacea poate necesita cedări teritoriale. „Acum Ucraina ar trebui să renunțe la o cincime din teritoriu. Întrebarea este ce este mai important: să fie păstrată viabilitatea țării sau să ne agățăm de câteva mii de kilometri pătrați?”, a spus el.
El a concluzionat că pe măsură ce războiul continuă, riscurile de escaladare și extindere cresc. „Avem nevoie de pace cu orice preț”, a afirmat Magyar, potrivit Telex.
Ungaria, un preten bun al Rusiei, vrea ca Ucraina să devină o zonă tampon
Budapesta a mers împotriva curentului principal al UE în privința Ucrainei, diluând sancțiunile împotriva Rusiei și blocând miliarde în finanțare pentru Kiev. Ministrul ungar pentru afaceri europene, János Bóka, a declarat pentru Financial Times că Ungaria adoptă acum o poziție mai îndrăzneață.
Bóka a argumentat că Ucraina ar trebui să funcționeze ca o „zonă tampon” între Rusia și structurile de apărare europene. El a avertizat că „dacă fie SUA, fie UE fac ceva în Ucraina fără aprobarea lui [Vladimir] Putin, acest lucru în sine este o sursă de conflict.”
Viziunea asupra UE și NATO: „Rusia nu vrea un război”
Întrebat despre relația Ungariei cu UE, Magyar a declarat: „În 2004, ne-am alăturat proiectului european pentru că am văzut o oportunitate istorică de a ne alătura uneia dintre cele mai bogate și avansate comunități economice din lume și din istorie.” Cu toate acestea, el a adăugat că situația s-a schimbat: „UE își pierde competitivitatea în fiecare zi față de concurenții săi și, din punct de vedere politic, seamănă din ce în ce mai mult cu o dictatură.”
Magyar a subliniat că Ungaria vede garanția securității sale mai mult în NATO decât în UE. El a respins ideea că Rusia ar dori un război cu NATO, afirmând: „Nu împărtășim aceste opinii, dar istoria va decide cine a avut dreptate.”
