Acțiuni pentru a legitima politica lui Viktor Orban

Această inițiativă face parte dintr-o serie de acțiuni menite să legitimeze politica lui Orban, care a rămas un partener apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, în ciuda politicii de sancțiuni a UE împotriva Rusiei pentru războiul din Ucraina.

Janos Nagy, secretar de stat, a explicat pentru postul public HirTV că petiția va fi transmisă cetățenilor prin corespondență. De asemenea, va fi derulată o campanie de afișaj, precum și comunicări la televizor și pe internet.

Petiția le permite ungurilor să-și exprime opoziția față de „continuarea finanțării războiului ruso-ucrainean”, față de „finanțarea statului ucrainean pentru următorii 10 ani” și față de „creșterea prețurilor la energie din cauza războiului”.

Cetățenii pot indica dacă se opun uneia, două sau tuturor celor trei propuneri și trebuie să trimită răspunsul până pe 23 martie, cu trei săptămâni înainte de alegeri.

Fidesz este depășit în sondaje de Tisza

Aflați la conducerea țării de aproape 16 ani, Viktor Orban și partidul său, Fidesz, se află în urmă în sondajele independente de câteva luni, pe fondul stagnării economice, nemulțumirii tot mai mari față de serviciile publice și a unor scandaluri legate de protecția copilului.

Partidul Fidesz este depășit de formațiunea Tisza, condusă de Peter Magyar, fost membru al sistemului politic, devenit critic virulent al lui Orban. În doar un an și jumătate, Magyar a reușit să coaguleze votul opoziției.

Peter Magyar, acuzat de Fidesz că ar fi o „păpușă a Bruxelles-ului”, a replicat că guvernul folosește această petiție pentru a distrage atenția alegătorilor de la „problemele reale”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE