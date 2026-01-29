Dificultățile diplomatice și politice cu care se confruntă diplomați și oficiali în cadrul Comisiei Europene rămân în mare parte ascunse.

Oficialii de la Bruxelles susțin că puterea președintei Ursula von der Leyen este concentrată și controlată strict de șeful cabinetului său, Björn Seibert.

„Președinta Comisiei lucrează într-un buncăr (metaforic), doar șeful cabinetului său, Björn Seibert, fiind la curent, în timp ce toți ceilalți sunt fie lăsați în întuneric, fie informați doar pe baza principiului strict de necesitate”, scrie Politico.

Această metodă de lucru contrastează puternic cu stilul colegial al predecesorului Jean-Claude Juncker și a făcut ca pozițiile purtătorilor de cuvânt și diplomaților să fie extrem de complicate, deși aceste roluri beneficiază de vizibilitate și salarii importante.

Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, deține una dintre cele mai dificile slujbe de la Bruxelles.

Zona mediteraneană a fost luată de la Kaja Kallas, deoarece Comisia a creat Direcția Generală pentru Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Golf (DG MENA), ceea ce i-a redus competența.

În încercarea de a riposta, Kallas a încercat să numească un secretar general adjunct puternic, Martin Selmayr, fost șef de cabinet al lui Juncker, dar mișcarea a fost blocată de biroul lui von der Leyen.

Un oficial a explicat situația: „Kallas se plânge în privat că ea [von der Leyen] este o dictatoare, dar nu poate face prea multe sau nimic în privința asta”.

Relația dintre von der Leyen și Callas este chiar mai proastă decât cea cu predecesorul ei, Josep Borrell, potrivit sursei citate. Asta și pentru că Kallas, care reprezintă Estonia, o țară mică și un partid liberal, se află într-o poziție mai slabă decât Borrel, ceea ce îi limitează capacitatea de a influența situația.

Situația face și ca sarcinile purtătorilor de cuvânt, precum Paula Pinho, să fie printre cele mai dificile la Bruxelles. Munca în cadrul Comisiei Europene poate fi adesea percepută ca un coșmar, chiar și pentru cei cu experiență în diplomație și comunicare.

