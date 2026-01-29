Procesele dintre Pepe și Raluca Pastramă continuă și astăzi, chiar dacă despărțirea oficială a avut loc în 2021. Fosta soție a artistului a oferit, în exclusivitate pentru Spynews.ro, detalii despre procesele care încă se derulează și motivele pentru care l-a dat în judecată pe cântăreț.

Raluca Pastramă explică faptul că, deși divorțul a fost finalizat, relația lor nu s-a încheiat complet, mai ales că sunt părinții a două fetițe și trebuie să comunice constant pentru binele lor. În același timp, au existat mai multe litigii, inclusiv pentru partaj, care nu s-au încheiat definitiv. Ea confirmă că inițial au existat trei procese, dintre care două au fost deja câștigate de ea.

Fosta soție a lui Pepe recunoaște că nu a fost suficient de atentă atunci când a preluat afacerea și că ar fi trebuit să facă un audit.

„Eu trebuia să fac atunci un audit, pe care nu l-am făcut. Eu, neștiind și nepricepându-mă la momentul acela, eram prea debusolată și nu mă pricepeam, doar el se ocupase, nu știam că trebuie făcut un audit. Eu credeam că, în momentul în care o firmă este predată, firma aceea este practic pe zero, nu credeam că poți să predai o firmă cu datorii. Mai mult decât atât, în actele pe care le-am făcut noi la notar se precizează și acest lucru, dar Judecătoria nu a ținut cont. Se precizează în actele făcute la notar că, dacă firma are datorii, atunci nu le preiau eu, dar Judecătoria nu a ținut cont. Eu am depus aceste acte în apărarea mea, dar nu s-a ținut cont și, totuși, s-a făcut executarea”, a spus Raluca Pastramă pentru sursa mai sus-menționată.

În prezent, Raluca Pastramă mai are un singur proces în derulare cu artistul, dar este optimistă. „În prezent, din cele trei procese care au mai fost, a mai rămas doar unul, care este în suspendare. A rămas în suspendare pentru că avocații mei au denunțat contractele inițiale prin care el (n.r. – Pepe) m-a trimis în judecată, prin care el a putut face aceste procese, iar instanța a hotărât ca, până la rezolvarea acelui proces, să se suspende procesul unde s-a făcut și executarea”, a mai zis ea.

Raluca Pastramă susține că „nu au nicio legătură procesele cu grădinița și cu activitățile grădiniței”

Raluca Pastramă a ținut să sublinieze că toate aceste procese privesc firma preluată și nu au nicio legătură cu modul în care funcționează grădinița pe care o deține acum.

„Nu au nicio legătură procesele cu grădinița și cu activitățile grădiniței. Acestea sunt niște lucruri care se întâmplă în urma unor neatenții pe care le-am avut eu în momentul divorțului, dar nu au nicio legătură. Majoritatea proceselor au fost câștigate, acum este unul în suspendare, dar este ca și câștigat, nu am nicio emoție legată de el. Așa cum pe celelalte două le-am câștigat, și acum al treilea este ca și câștigat”, a mai zis Raluca Pastramă.

