Ce este Unitatea 75127

Potrivit publicației elvețiene Blick, parte a Grupului Ringier, care citează investigații realizate de Der Spiegel și platforma jurnalistică The Insider, Unitatea 75127 este un departament ultrasecret al serviciului de informații militare ruse, GRU.

Unitatea ar fi fost creată în 2023, ar avea aproximativ 500 de membri și, conform documentelor analizate de jurnaliști, structura raportează direct șefului Statului Major General rus, Valeri Gherasimov. Misiunile sale ar include operațiuni speciale, sabotaj și eliminarea unor adversari ai regimului rus în afara țării.

Cum a fost descoperită unitatea

Primele indicii despre această structură au apărut după arestarea unui presupus agent rus pe aeroportul din Bogotá, Columbia, la sfârșitul lunii februarie. Anchetatorii au descoperit că acesta aparținea Unității 75127, iar telefonul pe care îl avea asupra lui ar fi conținut informații despre structura și operațiunile grupului.

Potrivit anchetei citate de Der Spiegel, agentul și un complice sârb comunicau printr-o aplicație criptată, dar nu vorbeau aceeași limbă. Pentru a se înțelege, cei doi își traduceau mesajele folosind Google Translate, ceea ce a permis autorităților să intercepteze mai ușor conversațiile.

Noua unitate ar fi implicată în operațiuni sensibile

Documentele analizate de jurnaliști arată că Unitatea 75127 ar fi organizată în trei mari divizii: recunoaștere, asalt și sprijin de luptă. În total, structura ar avea 35 de subdepartamente, inclusiv unul medical.

Oficial, unitatea este trecută în documente drept centru de instruire al grupului Kalașnikov, într-un complex militar din apropierea Moscovei.

Rivalități în interiorul serviciilor secrete ruse

Crearea acestei unități ar fi fost o reacție la scandalurile în care a fost implicată o altă structură celebră a GRU, Unitatea 29155, care a fost acuzată de mai multe operațiuni controversate, inclusiv otrăvirea fostului agent rus Serghei Skripal în Marea Britanie, în 2018.

În cercurile serviciilor de informații, Unitatea 75127 este văzută ca un proiect nou și ambițios al aparatului de securitate rus, dar există și scepticism în interiorul sistemului.

Arestarea agentului din Columbia ar putea oferi anchetatorilor primele informații concrete despre modul de funcționare al acestei unități misterioase. Autoritățile occidentale speră că datele găsite pe telefonul suspectului vor ajuta la înțelegerea operațiunilor și a rețelelor în care ar putea fi implicată noua structură a serviciilor militare ruse.