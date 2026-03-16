Ce reprezintă „Forța 911” a armatei americane

Aflată deja în drum spre zona de conflict, unde este așteptată să ajungă în cel mult două săptămâni, unitatea este supranumită „Forța 911” (făcând trimitere la numărul de urgență american), datorită stării sale de alertă permanentă.

Aceasta este o grupare tactică specializată, cu capacități unice de intervenție:

Aproximativ 2.200 de pușcași marini și marinari.

Specializare în operațiuni amfibii complexe.

Trupe de infanterie, artilerie, vehicule amfibii, elicoptere și suport aerian asigurat de avioane de vânătoare de ultimă generație F-35.

O misiune strategică

Deși Pentagonul nu a dezvăluit oficial ordinele precise pentru Unitatea 31, experții militari anticipează că obiectivul principal va fi stabilizarea Strâmtorii Ormuz.

Un scenariu probabil luat în calcul este preluarea controlului asupra insulelor strategice pe care Iranul le-ar putea folosi pentru a lansa mine navale împotriva navelor civile.

Într-un interviu acordat publicației The Jerusalem Post, Jonathan Hackett, fost expert în contrainformații din cadrul Corpului Pușcașilor Marini, a subliniat că doar această forță poate gestiona situația din teren.

„Doar o forță expediționară poate desfășura aceste tipuri de misiuni. Nicio altă componentă a forțelor armate ale SUA nu este organizată să desfășoare operațiuni amfibii, de la navă la țărm, care să implice forțe de această dimensiune, anvergură și amploare”, a spus Jonathan Hackett.

Prioritatea zero a Pentagonului

Analiștii militari sunt de părere că strategia americană s-a restrâns acum la un singur scop imediat și vital pentru economia globală.

Dr. Lynette Nusbacher a explicat pentru The Jerusalem Post această schimbare de paradigmă tactică a Washingtonului.

„Indiferent de obiectivul americanilor la începutul războiului – fie că era schimbarea regimului sau distrugerea armatei iraniene pentru următorii 10 ani – acum au o singură sarcină clară: deschiderea Strâmtorii Ormuz”, a precizat Lynette Nusbacher.

În conflictul din Orientul Mijlociu, Israelul a anunțat luni lansarea unor a bombardamente „la scară largă” împotriva unor infrastructuri din Teheran, Shiraz și Tabriz și a confirmat desfășurarea unor operațiuni terestre, limitate și țintite, în sudul Libanului, în timp ce Iranul a continuat atacurile aeriene în Emiratele Arabe Unite și Israel.

