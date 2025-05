„Azi am luat decizia de a ne ridica sancţiunile economice impuse Siriei”, a anunţat Kaja Kallas pe contul său de X în urma unei reuniuni a miniştrilor de externe din UE.

„Vrem să ajutăm poporul sirian să reconstruiască o nouă Sirie, incluzivă şi paşnică”, a subliniat Kallas.

Today, we took the decision to lift our economic sanctions on Syria.



We want to help the Syrian people rebuild a new, inclusive and peaceful Syria.



The EU has always stood by Syrians throughout the last 14 years – and will keep doing so.