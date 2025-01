UE intenționează să subvenționeze vânzările de vehicule electrice pentru a contracara China. Teresa Ribera afirmă că CE analizează măsura cerută de Germania

Articol de Ben Hall și Sam Fleming (Davos).

Teresa Ribera, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a declarat pentru Financial Times, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că oficialii sunt încă în curs de „modelare“ a opțiunilor pentru un program de stimulare.

„Are sens să vedem cum am putea să ne dăm seama, dintr-o perspectivă paneuropeană, cum să facilităm măsurile în loc să trecem prin subvenții naționale”, a spus Ribera. Ea a avertizat împotriva unei „curse în care ne-am putea confrunta cu un model național împotriva altuia”.

Marți, cancelarul german Olaf Scholz a dezvăluit că Comisia ia în considerare un program european de subvenționare pe care l-a propus. Guvernul german a renunțat brusc la propriul său program în 2023, ceea ce a dus la o prăbușire a vânzărilor de vehicule electrice EV. Multe state membre ale UE oferă stimulente pentru vehiculele electrice, însă condițiile variază foarte mult și mai multe state membre nu oferă subvenții la cumpărare, potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile.

O provocare pentru Bruxelles ar fi conceperea unui sistem care să respecte normele OMC, evitând în același timp subvențiile acordate producătorilor chinezi de automobile, a căror cotă de piață crește rapid. Ribera a recunoscut că trebuie găsit un „echilibru complicat” între electrificarea rapidă și „o nepotrivire cu capacitatea mărcilor europene de a furniza, din punct de vedere cantitativ și calitativ, ceea ce am dori să vedem circulând pe drumurile noastre”.

Comisarul, care este responsabil pentru strategia UE privind „industria verde”, a declarat că un posibil sistem de stimulente ar fi una dintre numeroasele măsuri de sprijinire a unui sector considerat vital pentru economia Europei. Constructorii de automobile din Europa „au nevoie de o viziune cuprinzătoare asupra modului de a-și actualiza capacitățile și de a recupera decalajul față de ceea ce se cere deja la nivel mondial”, a declarat Ribera.

În schimb, președintele american Donald Trump a promis săptămâna aceasta să pună capăt „subvențiilor nedrepte” pentru vehiculele electrice. Ribera, socialist și fost viceprim-ministru al Spaniei, a exclus amânarea termenului de 2035 pentru încetarea vânzărilor vânzărilor de motoare cu combustie internă, deoarece industria auto dorea „previzibilitate și claritate”.

„Nu are sens să redeschidem discuția atunci când aceasta oferă o anumită certitudine și ar pedepsi primii care au luat-o în serios, fără niciun avantaj potențial pentru cei care încă trebuie să se miște”, a spus ea. Dar ea a explicat că este deschisă la flexibilitate în ceea ce privește obiectivele anuale de vânzări de vehicule electrice și amenzile pe care producătorii de automobile le riscă dacă nu le ating.

Ribera a declarat că a existat o „conversație deschisă” cu producătorii de automobile cu privire la angajamentele alternative pe care le-ar putea lua în termeni de investiții. Producătorii auto s-au plâns că plata amenzilor nu va face decât să le împiedice planurile de investiții în vehicule electrice, în timp ce cumpărarea de credite de la producătorilor chinezi de vehicule electrice ajută concurenții chinezi. Ribera a declarat că este important „să ne asigurăm că această legislație este aplicată în așa fel încât să faciliteze ceea ce este obiectivul principal” al eliminării treptate a motoarelor pe benzină și diesel.

De asemenea, ea a declarat că este deschisă la extinderea cerințelor de transfer tehnologic pentru producătorii auto străini care doresc să stabilească instalații de producție în UE. Bruxelles-ul a declarat anul trecut că va solicita companiilor străine care au primit subvenții UE pentru dezvoltarea bateriilor să partajeze o parte din tehnologie cu partenerii locali.

Există o „lecție bună de tras” de la China, care a stabilit cerințe stricte privind întreprinderile comune și schimbul de tehnologie atunci când producătorii europeni de automobile au înființat fabrici în această țară în urmă cu 30 de ani. Dincolo de sectorul auto, Ribera a declarat că este dispusă să extindă măsurile disponibile pe care Comisia le-ar putea lua pentru în beneficiul industriei europene. Ribera a declarat că va analiza cerințele privind conținutul local pentru a proteja producătorii europeni de turbine care se confruntă cu concurență acerbă din partea companiilor chineze.

Acțiunile producătorilor europeni de turbine eoliene au fost afectate de primele anunțuri politice ale lui Trump, inclusiv suspendarea închirierii de noi proiecte offshore. Ribera a insistat asupra faptului că UE va menține cursul în ceea ce privește decarbonizarea, în ciuda deciziei lui Trump de a abandona acordul de la Paris din 2015 din 2015 privind reducerea emisiilor, al cărui arhitect a fost și ea. Incendiile devastatoare din Los Angeles au arătat că SUA suferă deja efectele schimbărilor climatice la costuri costuri mari, a spus ea.

„Lumea este mult mai mare [decât SUA] și există mulți alți parteneri și actori care înțeleg de ce este important să rămânem uniți”, a spus ea.

