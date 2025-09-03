Critici la adresa industriei din Europa

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a publicat recent o opinie științifică mult așteptată privind bunăstarea animalelor crescute pentru blană în Europa. Acest raport a fost solicitat de Comisia Europeană pentru a fundamenta deciziile privind inițiativa cetățenească europeană de succes care solicită o Europă fără blană.

Raportul EFSA critică dur industria blănurilor. Experții concluzionează că sistemele actuale de creștere în cuști mici din sârmă sunt incompatibile cu asigurarea unui nivel adecvat de bunăstare pentru nurci, vulpi, câini enot și chinchilla.

EFSA afirmă că aceste sisteme ar trebui înlocuite cu incinte mai mari, care nu sunt utilizate în prezent în producția comercială de blănuri. Aceștia sunt de părere că UE ar trebui să renunțe total la creșterea animalelor pentru blană.

Creștere animalelor pentru blană, interzisă la nivel european

Îngrijorările privind suferința animalelor în fermele de blană nu sunt noi. Încă din 2001, un comitet științific al Comisiei Europene a avertizat asupra problemelor sistemice de bunăstare. Raportul de atunci recomanda proiectarea unor sisteme de adăpostire care să răspundă nevoilor animalelor, recunoscând că problemele nu pot fi rezolvate doar prin îmbunătățiri incrementale.

În urma acestor critici, 17 state membre UE au interzis deja creșterea animalelor pentru blană. Marea Britanie și Austria au fost primele, în 2003 și 2005.

Industria blănurilor s-a diminuat semnificativ, dar nu a reușit să reproiecteze fundamental sistemele de cuști criticate în 2001. Comisia Europeană analizează acum două opțiuni principale, conform sursei citate mai sus:

Interzicerea, după o perioadă de tranziție, a creșterii nurcilor, vulpilor, câinilor enot și/sau chinchilla pentru blană

Introducerea unor standarde mai stricte și specifice de bunăstare pentru aceste animale

Argumente pentru interzicerea creșterii animalelor pentru blană

Dată fiind forța sentimentului public împotriva fermelor de blană și concluziile clare ale EFSA, o interdicție la nivelul UE pare cea mai potrivită soluție. Peste 1,5 milioane de cetățeni europeni au semnat inițiativa „Fur Free Europe”, cerând eliminarea acestei industrii.

În plus, spre deosebire de alte ramuri ale zootehniei, industria blănurilor nu a implementat niciodată sisteme alternative de producție cu standarde mai ridicate de bunăstare. Stabilirea unor standarde stricte ar putea doar să legitimeze în continuare această practică controversată.

Raportul EFSA oferă Comisiei Europene un mandat moral și empiric de a acționa. O interdicție la nivelul UE asupra creșterii animalelor pentru blană pare cea mai etică și directă soluție pentru a pune capăt acestei industrii considerate crudă și inutilă de tot mai mulți europeni.

Țările din Europa unde există ferme de nurci sau chinchilla pentru blană

În Europa, mai există doar câteva ferme pentru creșterea nurcilor, vulpilor și chinchilla. Industria este în declin puternic și din ce în ce mai multe state interzic această practică. Țările europene unde există încă ferme pentru aceste animale sunt în special:

Polonia

Finlanda

Grecia

Danemarca

Spania

Pe de altă parte, 22 de țări europene, inclusiv România, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria și multe altele, au interzis oficial creșterea animalelor pentru blană. În Suedia și Bulgaria nu există o interdicție oficială, dar fermele au fost închise.

Industria este criticată sever pentru condițiile de creștere a animalelor, care duc la suferință fizică și psihică importantă. De asemenea, mai multe inițiative legal-politice încearcă să obțină interzicerea totală a fermelor de blană la nivelul Uniunii Europene până în 2026.

