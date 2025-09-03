Critici la adresa industriei din Europa

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a publicat recent o opinie științifică mult așteptată privind bunăstarea animalelor crescute pentru blană în Europa. Acest raport a fost solicitat de Comisia Europeană pentru a fundamenta deciziile privind inițiativa cetățenească europeană de succes care solicită o Europă fără blană.

Raportul EFSA critică dur industria blănurilor. Experții concluzionează că sistemele actuale de creștere în cuști mici din sârmă sunt incompatibile cu asigurarea unui nivel adecvat de bunăstare pentru nurci, vulpi, câini enot și chinchilla.

EFSA afirmă că aceste sisteme ar trebui înlocuite cu incinte mai mari, care nu sunt utilizate în prezent în producția comercială de blănuri. Aceștia sunt de părere că UE ar trebui să renunțe total la creșterea animalelor pentru blană.

Creștere animalelor pentru blană, interzisă la nivel european

Îngrijorările privind suferința animalelor în fermele de blană nu sunt noi. Încă din 2001, un comitet științific al Comisiei Europene a avertizat asupra problemelor sistemice de bunăstare. Raportul de atunci recomanda proiectarea unor sisteme de adăpostire care să răspundă nevoilor animalelor, recunoscând că problemele nu pot fi rezolvate doar prin îmbunătățiri incrementale.

Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Recomandări
Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

În urma acestor critici, 17 state membre UE au interzis deja creșterea animalelor pentru blană. Marea Britanie și Austria au fost primele, în 2003 și 2005.

Industria blănurilor s-a diminuat semnificativ, dar nu a reușit să reproiecteze fundamental sistemele de cuști criticate în 2001. Comisia Europeană analizează acum două opțiuni principale, conform sursei citate mai sus:

  • Interzicerea, după o perioadă de tranziție, a creșterii nurcilor, vulpilor, câinilor enot și/sau chinchilla pentru blană
  • Introducerea unor standarde mai stricte și specifice de bunăstare pentru aceste animale

Argumente pentru interzicerea creșterii animalelor pentru blană

Dată fiind forța sentimentului public împotriva fermelor de blană și concluziile clare ale EFSA, o interdicție la nivelul UE pare cea mai potrivită soluție. Peste 1,5 milioane de cetățeni europeni au semnat inițiativa „Fur Free Europe”, cerând eliminarea acestei industrii.

În plus, spre deosebire de alte ramuri ale zootehniei, industria blănurilor nu a implementat niciodată sisteme alternative de producție cu standarde mai ridicate de bunăstare. Stabilirea unor standarde stricte ar putea doar să legitimeze în continuare această practică controversată.

Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride
Recomandări
Cum ocolesc producătorii auto chinezi tarifele la mașini electrice în Uniunea Europeană, inclusiv în România: importă hibride

Raportul EFSA oferă Comisiei Europene un mandat moral și empiric de a acționa. O interdicție la nivelul UE asupra creșterii animalelor pentru blană pare cea mai etică și directă soluție pentru a pune capăt acestei industrii considerate crudă și inutilă de tot mai mulți europeni.

Țările din Europa unde există ferme de nurci sau chinchilla pentru blană

În Europa, mai există doar câteva ferme pentru creșterea nurcilor, vulpilor și chinchilla. Industria este în declin puternic și din ce în ce mai multe state interzic această practică. Țările europene unde există încă ferme pentru aceste animale sunt în special:

  • Polonia
  • Finlanda
  • Grecia
  • Danemarca
  • Spania

Pe de altă parte, 22 de țări europene, inclusiv România, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria și multe altele, au interzis oficial creșterea animalelor pentru blană. În Suedia și Bulgaria nu există o interdicție oficială, dar fermele au fost închise.

Industria este criticată sever pentru condițiile de creștere a animalelor, care duc la suferință fizică și psihică importantă. De asemenea, mai multe inițiative legal-politice încearcă să obțină interzicerea totală a fermelor de blană la nivelul Uniunii Europene până în 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Serviciile speciale din Coreea de Nord au șters orice urmă a prezenței lui Kim Jong-un la întâlnirea cu Vladimir Putin de la Beijing
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
Acuzată că a dat țeapă Fiscului, Camila Giorgi s-a întors și a defilat într-o rochie transparentă pe covorul roșu
GSP.RO
Acuzată că a dat țeapă Fiscului, Camila Giorgi s-a întors și a defilat într-o rochie transparentă pe covorul roșu
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Excursii pe bani publici la Nisa și la plajă, în Cipru. Directorul care a aprobat „trainingurile" a fost demis pe loc
Știri România 16:16
Excursii pe bani publici la Nisa și la plajă, în Cipru. Directorul care a aprobat „trainingurile” a fost demis pe loc
Cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. Localitățile afectate de fenomenele meteo extreme
Știri România 16:06
Cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. Localitățile afectate de fenomenele meteo extreme
Parteneri
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Adevarul.ro
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Cum a apărut Roxana Vancea la cununia civilă a surorii ei, Minodora. Rochia vedetei a atras atenția tuturor
Stiri Mondene 16:29
Cum a apărut Roxana Vancea la cununia civilă a surorii ei, Minodora. Rochia vedetei a atras atenția tuturor
Imagini cu Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, noul iubit. Cum s-au filmat cei doi
Stiri Mondene 16:00
Imagini cu Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, noul iubit. Cum s-au filmat cei doi
Parteneri
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Elle.ro
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
ObservatorNews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți
Mediafax.ro
Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Un român a dispărut după ce a plecat cu mașina spre Italia! Gheorghe este de negăsit de aproape două săptămâni
KanalD.ro
Un român a dispărut după ce a plecat cu mașina spre Italia! Gheorghe este de negăsit de aproape două săptămâni

Politic

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
Politică 15:10
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
Nu mai sunt bani pentru aproximativ 80 de angajați, după fuziunea Ministerului Digitalizării cu Ministerul Economiei: „Problema este istorică”
Politică 14:51
Nu mai sunt bani pentru aproximativ 80 de angajați, după fuziunea Ministerului Digitalizării cu Ministerul Economiei: „Problema este istorică”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile