Șobolani în 2024 și cantină închisă în primăvară

Viitorii arhitecți se declară afectați și profund nemulțumiți de indiferența conducerii facultății. Redacția Libertatea a primit în ultimele zile mai multe sesizări pe adresa de e-mail, din partea unor studenți care susțin că, în loc să intervină ferm, conducerea universității a făcut doar o dezinsecție parțială. 

Între timp, ploșnițele continuă să se înmulțească, iar studenții povestesc că le-au găsit în ghiozdane, pe haine și chiar acasă, după cursuri. 

Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București s-a confruntat în 2024 cu o invazie de șobolani, iar în aprilie 2025 ANPC a intervenit în urma sesizărilor privind condițiile improprii și a închis cantina.

Petiție făcută de studenți

Studenții au fost informați în data de 6 octombrie 2025, prin intermediul grupurilor online, despre apariția unei invazii de ploșnițe în clădirea facultății. Mesajul transmis de conducerea universității menționa că, din cauza situației, prezența la cursuri nu va fi obligatorie, iar absențele nu vor fi notate oficial.

„Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri
Recomandări
„Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

O zi mai târziu însă, oficialii instituției au trimis un mesaj contradictoriu, precizând că fiecare profesor este liber să decidă dacă activitățile se vor desfășura online sau în format fizic, mesaj care a anulat practic anunțul inițial. 

În același timp, mai mulți profesori au ales să ignore situația și au continuat să noteze absențe studenților care au evitat participarea la cursuri.

În aceste condiții, studenții au redactat o petiție publicată pe 10 octombrie și semnată, până la momentul redactării articolului, de peste 750 de persoane, în care avertizau asupra riscurilor continuării activităților universitare în aceste condiții insalubre. 

dovada 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Studenții cer dezinfectarea universității

În acel moment, unul dintre studenți semnalase deja că a dus ploșnițele acasă. „Au fost identificate insecte în sălile de curs, iar existența acestora a fost confirmată prin fotografii realizate în interiorul universității. Mai mult, un student a dus aceste insecte acasă, ceea ce demonstrează riscul ridicat de răspândire în afara instituției. Ploșnițele de pat sunt dăunători extrem de invazivi, dificil de eliminat, care pot provoca reacții alergice, disconfort fizic și psihologic, precum și contaminarea spațiilor personale ale studenților”, au transmis studenții prin petiție.

Tot în cadrul documentului, aceștia cer conducerii să ia măsuri urgente. „Prin urmare, solicităm în mod ferm următoarele: efectuarea unei dezinsecții complete în întreaga clădire, nu doar în câteva săli; repetarea tratamentelor până la eliminarea totală a dăunătorilor; și informarea transparentă a studenților despre calendarul lucrărilor și măsurile de prevenție”. Tinerii spun că aceste acțiuni sunt esențiale pentru siguranța și sănătatea lor.

Gunoi plin cu insecte. Foto: Studenți UAUIM
Gunoi plin cu insecte. Foto: Studenți UAUIM

Primele măsuri luate de conducere

Într-un comunicat transmis duminică, 12 octombrie, conducerea Universității de Arhitectură susține că pe 6 octombrie a primit primele materiale foto-video de la studenți cu privire la prezența insectelor în sălile de curs.

În aceeași zi, într-o ședință extraordinară, s-a luat decizia ca în dimineața de 7 octombrie să cheme o firmă specializată pentru a face dezinsecție în spațiile semnalate.

Conform spuselor acestora, a fost făcută o inspecție în toate sălile, însă dezinsecția a fost necesară doar în cele 4 săli raportate, iar vineri, 10 octombrie, tratamentul a fost repetat, în conformitate cu protocolul sanitar.

În aceeași zi, studenți prezenți în școală au trimis materiale foto-video care demonstrau prezența insectelor și în alte săli ale universității.

În urma noilor sesizări, Consiliul de Administrație al UAUIM a convocat o altă ședință extraordinară și a decis organizarea, pe 12 octombrie, a unei inspecții generale în toate spațiile facultății. 

La verificări au participat reprezentanți ai administrației, ai profesorilor și ai studenților. Conducerea a anunțat că, în funcție de rezultate, vor fi stabilite măsurile necesare pentru eliminarea completă a infestării.

În urma inspecției, conducerea UAUIM anunță, printr-un alt comunicat, din 12 octombrie că nu au fost identificate insecte vii în spațiile universității. Pentru a preveni reapariția problemei, consiliul de administrație a decis efectuarea unei dezinsecții generale în întreaga clădire. 

Procedura a început imediat după inspecție, urmând ca spațiile să fie monitorizate constant de personalul administrativ și de firma specializată, pentru a asigura condiții corespunzătoare de studiu.

Ploșnițele rezistă, reapar șobolanii

Deși conducerea Universității de Arhitectură „Ion Mincu” susține că problema a fost rezolvată, studenții spun că luni, 13 octombrie 2025, au apărut noi fotografii și înregistrări video care surprind ploșnițe în alte zone ale facultății, semn că infestarea nu a fost eliminată nici de departe. 

Totodată, aceștia susțin că au fost publicate și imagini recente cu șobolani, ceea ce arată că problema rozătoarelor persistă, în ciuda intervențiilor anunțate anterior de conducere. 

Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”, invadată de ploșnițe și șobolani. Mulți studenți refuză să mai participe la cursuri
Foto: Studenți UAUIM

În fața acestor dovezi, mai mulți studenți au decis să protesteze printr-o acțiune boicot, refuzând să participe la cursuri până când nu sunt garantate condiții minime de igienă și siguranță, mai ales că le-ar fi fost aduse acuzații conform cărora ei ar fi adus ploșnițele în sălile de clasă. „Menționăm că, în perioada 13–19 octombrie, studenții urmează să susțină un examen specific, care presupune petrecerea a opt ore în facultate – fapt care crește exponențial riscul de expunere la paraziți și rozătoare, în condițiile actuale.”

Alte nereguli reclamate de viitorii arhitecți

În mailul trimis reporterului Libertatea, studenții UAUIM au semnalat și alte probleme pe lângă cea cu insecte. Aceștia susțin că iarna trecută, în anul universitar 2024-2025, sălile mari nu au fost încălzite, fiind nevoiți „să stea ore în șir în frig, îmbrăcați cu haine groase, căciuli și mănuși”. Conform spuselor tinerilor, în urma sesizărilor făcute, conducerea a susținut că nu au fonduri pentru încălzirea corpului vechi. 

În plus, este menționată și degradarea sălilor de curs:

„- Sălile de curs sunt murdare, cu pardoseală degradată și mobilier de lemn rupt;

– Vara, în timpul sesiunii, studenții sunt nevoiți să aducă ventilatoare de acasă, deoarece nu există aer condiționat, iar temperaturile devin insuportabile (în special în examenele care durează 8–9 ore);

– Iluminatul este deficitar – odată cu lăsarea serii, studenții circulă prin facultate cu lanterna telefonului, pentru că holurile și scările nu sunt luminate corespunzător”, a transmis unul dintre studenți redacției, susținând că aceste condiții transformă procesul de studiu într-o experiență nesigură și lipsită de demnitate pentru studenți, având în vedere că aproximativ jumătate dintre aceștia plătesc o taxă anuală de 8.000 de lei.

Mai mult decât atât, „anul universitar 2025–2026 a început cu un anunț că, pe durata iernii, cursurile se vor muta online din lipsa fondurilor pentru plata facturilor la căldură, în ciuda faptului că taxele și costurile creditelor restante au crescut constant”, au declarat studenții.

Reclamație trimisă de studenți la DSP

Pe lângă dorința de a face publică această situație, în speranța că vor fi luate măsurile necesare, studenții au informat și Direcția de Sănătate Publică București. „Am sesizat problema către conducerea facultății, dar nu se iau măsuri concrete, ci doar soluții superficiale menite să ascundă situația reală.”

Potrivit legislației în vigoare, neaplicarea măsurilor de prevenire și combatere a insectelor și rozătoarelor constituie contravenție. Conform Capitolului XII din Ordonanța nr. 108/1999, modificată prin Legea nr. 344/2002 și Legea nr. 316/2004, lipsa acestor acțiuni poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000.000 și 30.000.000 lei, iar nerespectarea ritmicității lucrărilor de dezinsecție, dezinfectare sau deratizare atrage sancțiuni suplimentare, între 12.000.000 și 24.000.000 lei. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, reținut 24 de ore

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
„E o nenorocire” Poliția, acasă la Adriana Bahmuțeanu, în miezul nopții, la doar câteva săptămâni de când s-a măritat cu George Restivan. Ce s-a întâmplat. „Scandaluri, beții”
Unica.ro
„E o nenorocire” Poliția, acasă la Adriana Bahmuțeanu, în miezul nopții, la doar câteva săptămâni de când s-a măritat cu George Restivan. Ce s-a întâmplat. „Scandaluri, beții”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Elle.ro
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
gsp
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
GSP.RO
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
GSP.RO
O jucătoare de top își deschide cont pe o platformă pentru adulți, dintr-un motiv surprinzător: „Îmi arăt latura nedescoperită”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Reforma din MAI va atinge și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Cătălin Predoiu: „Trebuie să ne autoevaluăm”
Știri România 19:35
Reforma din MAI va atinge și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Cătălin Predoiu: „Trebuie să ne autoevaluăm”
Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, reținut 24 de ore
Știri România 18:11
Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, reținut 24 de ore
Parteneri
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Adevarul.ro
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Cine e prezentatoarea care o înlocuiește pe Alice Stroescu la Prima TV. Are 32 de ani, dar pare mai tânără
Fanatik.ro
Cine e prezentatoarea care o înlocuiește pe Alice Stroescu la Prima TV. Are 32 de ani, dar pare mai tânără
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Unica.ro
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă
Viva.ro
Primele imagini de la priveghiul mamei care a murit lovită pe trecerea de pietoni. Zguduitor ce s-a întâmplat la capelă

Monden

Ce pasiuni are băiețelul lui Ernest de la Kanal D: „Încerc să-l port în copilăria mea, cea fără tehnologie”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:02
Ce pasiuni are băiețelul lui Ernest de la Kanal D: „Încerc să-l port în copilăria mea, cea fără tehnologie”
Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
Stiri Mondene 17:26
Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
Parteneri
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
TVMania.ro
EXCLUSIV! Emily Burghelea a născut pentru a treia oară – dar abia acum dezvăluie sexul bebelușului! Vezi dacă e băiețel sau fetiță
Analist, despre noua strategie a PSD pentru a lua voturi de la AUR: Oamenii votează originalul, nu copia
ObservatorNews.ro
Analist, despre noua strategie a PSD pentru a lua voturi de la AUR: Oamenii votează originalul, nu copia
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
GSP.ro
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Sistemul energetic este mai puternic și consumul, mai mic decât înainte de ´90, dar acum avem mai multe probleme. Ce s-a întâmplat în 35 de ani și previziuni de la vârful Dispecerului Național
Mediafax.ro
Sistemul energetic este mai puternic și consumul, mai mic decât înainte de ´90, dar acum avem mai multe probleme. Ce s-a întâmplat în 35 de ani și previziuni de la vârful Dispecerului Național
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor
KanalD.ro
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor

Politic

Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el
Politică 18:33
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el
Paul Stănescu se retrage din funcția de secretar general al PSD după 6 ani. Cum explică decizia pensionării
Politică 17:58
Paul Stănescu se retrage din funcția de secretar general al PSD după 6 ani. Cum explică decizia pensionării
Parteneri
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european sprijină startup-urile ucrainene
Spotmedia.ro
Kievul ar putea fi noul Silicon Valley. Un fond european sprijină startup-urile ucrainene
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu cererea lui Florin Ghiță
Fanatik.ro
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu cererea lui Florin Ghiță
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift