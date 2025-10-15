Șobolani în 2024 și cantină închisă în primăvară

Viitorii arhitecți se declară afectați și profund nemulțumiți de indiferența conducerii facultății. Redacția Libertatea a primit în ultimele zile mai multe sesizări pe adresa de e-mail, din partea unor studenți care susțin că, în loc să intervină ferm, conducerea universității a făcut doar o dezinsecție parțială.

Între timp, ploșnițele continuă să se înmulțească, iar studenții povestesc că le-au găsit în ghiozdane, pe haine și chiar acasă, după cursuri.

Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București s-a confruntat în 2024 cu o invazie de șobolani, iar în aprilie 2025 ANPC a intervenit în urma sesizărilor privind condițiile improprii și a închis cantina.

Petiție făcută de studenți

Studenții au fost informați în data de 6 octombrie 2025, prin intermediul grupurilor online, despre apariția unei invazii de ploșnițe în clădirea facultății. Mesajul transmis de conducerea universității menționa că, din cauza situației, prezența la cursuri nu va fi obligatorie, iar absențele nu vor fi notate oficial.

O zi mai târziu însă, oficialii instituției au trimis un mesaj contradictoriu, precizând că fiecare profesor este liber să decidă dacă activitățile se vor desfășura online sau în format fizic, mesaj care a anulat practic anunțul inițial.

În același timp, mai mulți profesori au ales să ignore situația și au continuat să noteze absențe studenților care au evitat participarea la cursuri.

În aceste condiții, studenții au redactat o petiție publicată pe 10 octombrie și semnată, până la momentul redactării articolului, de peste 750 de persoane, în care avertizau asupra riscurilor continuării activităților universitare în aceste condiții insalubre.

Studenții cer dezinfectarea universității

În acel moment, unul dintre studenți semnalase deja că a dus ploșnițele acasă. „Au fost identificate insecte în sălile de curs, iar existența acestora a fost confirmată prin fotografii realizate în interiorul universității. Mai mult, un student a dus aceste insecte acasă, ceea ce demonstrează riscul ridicat de răspândire în afara instituției. Ploșnițele de pat sunt dăunători extrem de invazivi, dificil de eliminat, care pot provoca reacții alergice, disconfort fizic și psihologic, precum și contaminarea spațiilor personale ale studenților”, au transmis studenții prin petiție.

Tot în cadrul documentului, aceștia cer conducerii să ia măsuri urgente. „Prin urmare, solicităm în mod ferm următoarele: efectuarea unei dezinsecții complete în întreaga clădire, nu doar în câteva săli; repetarea tratamentelor până la eliminarea totală a dăunătorilor; și informarea transparentă a studenților despre calendarul lucrărilor și măsurile de prevenție”. Tinerii spun că aceste acțiuni sunt esențiale pentru siguranța și sănătatea lor.

Gunoi plin cu insecte. Foto: Studenți UAUIM

Primele măsuri luate de conducere

Într-un comunicat transmis duminică, 12 octombrie, conducerea Universității de Arhitectură susține că pe 6 octombrie a primit primele materiale foto-video de la studenți cu privire la prezența insectelor în sălile de curs.

În aceeași zi, într-o ședință extraordinară, s-a luat decizia ca în dimineața de 7 octombrie să cheme o firmă specializată pentru a face dezinsecție în spațiile semnalate.

Conform spuselor acestora, a fost făcută o inspecție în toate sălile, însă dezinsecția a fost necesară doar în cele 4 săli raportate, iar vineri, 10 octombrie, tratamentul a fost repetat, în conformitate cu protocolul sanitar.

În aceeași zi, studenți prezenți în școală au trimis materiale foto-video care demonstrau prezența insectelor și în alte săli ale universității.

În urma noilor sesizări, Consiliul de Administrație al UAUIM a convocat o altă ședință extraordinară și a decis organizarea, pe 12 octombrie, a unei inspecții generale în toate spațiile facultății.

La verificări au participat reprezentanți ai administrației, ai profesorilor și ai studenților. Conducerea a anunțat că, în funcție de rezultate, vor fi stabilite măsurile necesare pentru eliminarea completă a infestării.

În urma inspecției, conducerea UAUIM anunță, printr-un alt comunicat, din 12 octombrie că nu au fost identificate insecte vii în spațiile universității. Pentru a preveni reapariția problemei, consiliul de administrație a decis efectuarea unei dezinsecții generale în întreaga clădire.

Procedura a început imediat după inspecție, urmând ca spațiile să fie monitorizate constant de personalul administrativ și de firma specializată, pentru a asigura condiții corespunzătoare de studiu.

Ploșnițele rezistă, reapar șobolanii

Deși conducerea Universității de Arhitectură „Ion Mincu” susține că problema a fost rezolvată, studenții spun că luni, 13 octombrie 2025, au apărut noi fotografii și înregistrări video care surprind ploșnițe în alte zone ale facultății, semn că infestarea nu a fost eliminată nici de departe.

Totodată, aceștia susțin că au fost publicate și imagini recente cu șobolani, ceea ce arată că problema rozătoarelor persistă, în ciuda intervențiilor anunțate anterior de conducere.

Foto: Studenți UAUIM

În fața acestor dovezi, mai mulți studenți au decis să protesteze printr-o acțiune boicot, refuzând să participe la cursuri până când nu sunt garantate condiții minime de igienă și siguranță, mai ales că le-ar fi fost aduse acuzații conform cărora ei ar fi adus ploșnițele în sălile de clasă. „Menționăm că, în perioada 13–19 octombrie, studenții urmează să susțină un examen specific, care presupune petrecerea a opt ore în facultate – fapt care crește exponențial riscul de expunere la paraziți și rozătoare, în condițiile actuale.”

Alte nereguli reclamate de viitorii arhitecți

În mailul trimis reporterului Libertatea, studenții UAUIM au semnalat și alte probleme pe lângă cea cu insecte. Aceștia susțin că iarna trecută, în anul universitar 2024-2025, sălile mari nu au fost încălzite, fiind nevoiți „să stea ore în șir în frig, îmbrăcați cu haine groase, căciuli și mănuși”. Conform spuselor tinerilor, în urma sesizărilor făcute, conducerea a susținut că nu au fonduri pentru încălzirea corpului vechi.

În plus, este menționată și degradarea sălilor de curs:

„- Sălile de curs sunt murdare, cu pardoseală degradată și mobilier de lemn rupt;

– Vara, în timpul sesiunii, studenții sunt nevoiți să aducă ventilatoare de acasă, deoarece nu există aer condiționat, iar temperaturile devin insuportabile (în special în examenele care durează 8–9 ore);

– Iluminatul este deficitar – odată cu lăsarea serii, studenții circulă prin facultate cu lanterna telefonului, pentru că holurile și scările nu sunt luminate corespunzător”, a transmis unul dintre studenți redacției, susținând că aceste condiții transformă procesul de studiu într-o experiență nesigură și lipsită de demnitate pentru studenți, având în vedere că aproximativ jumătate dintre aceștia plătesc o taxă anuală de 8.000 de lei.

Mai mult decât atât, „anul universitar 2025–2026 a început cu un anunț că, pe durata iernii, cursurile se vor muta online din lipsa fondurilor pentru plata facturilor la căldură, în ciuda faptului că taxele și costurile creditelor restante au crescut constant”, au declarat studenții.

Reclamație trimisă de studenți la DSP

Pe lângă dorința de a face publică această situație, în speranța că vor fi luate măsurile necesare, studenții au informat și Direcția de Sănătate Publică București. „Am sesizat problema către conducerea facultății, dar nu se iau măsuri concrete, ci doar soluții superficiale menite să ascundă situația reală.”

Potrivit legislației în vigoare, neaplicarea măsurilor de prevenire și combatere a insectelor și rozătoarelor constituie contravenție. Conform Capitolului XII din Ordonanța nr. 108/1999, modificată prin Legea nr. 344/2002 și Legea nr. 316/2004, lipsa acestor acțiuni poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000.000 și 30.000.000 lei, iar nerespectarea ritmicității lucrărilor de dezinsecție, dezinfectare sau deratizare atrage sancțiuni suplimentare, între 12.000.000 și 24.000.000 lei.

