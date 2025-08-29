Primăriile din România intră în grevă

Primăriile din România intră în grevă pe termen nelimitat începând cu 29 august, în semn de protest față de noul pachet de măsuri fiscale propus de Guvernul Bolojan. Potrivit Adevărul, Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor din România (SCOR) a anunțat această decizie ca răspuns la reducerile masive de personal și alte măsuri considerate abuzive.

După șapte săptămâni de negocieri fără rezultat între SCOR și premierul Ilie Bolojan, sindicatul a decis să treacă la acțiune. Pachetul 2 de măsuri fiscale prevede reduceri drastice pentru administrația locală, inclusiv o scădere cu 25% a numărului de funcționari publici din primării.

„S-a umplut paharul! O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”, a transmis SCOR, explicând motivele protestului. Sindicatul acuză guvernul de discriminare, menționând că consiliile județene sunt exceptate de la aceste măsuri de austeritate.

Situația angajaților

Reducerile de personal vor afecta semnificativ funcționarea primăriilor. SCOR avertizează că fiecare al treilea angajat ar urma să fie concediat, deși aceștia sunt „cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii”.

Această situație ar putea duce la întreruperi în furnizarea serviciilor publice esențiale.

Un alt punct de dispută este legat de cei 60.000 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap. Inițial, guvernul promisese preluarea acestora la bugetul de stat, dar ultima variantă a proiectului lasă responsabilitatea tot în sarcina primăriilor.

Controverse privind măsura „jumătății de funcționar public”

O măsură deosebit de contestată este introducerea conceptului de „jumătate de funcționar public”. SCOR consideră această propunere ca fiind „cea mai pură formă de epurare politică a funcționarilor care apără legalitatea execuției bugetare, a achizițiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative”.

„Modelul lui Ilie BOLOJAN – jumătatea de funcționar public presupune că o zi acesta va funcționa la o primărie, iar a doua zi la altă primărie. Consătenii noștri trebuie să înțeleagă ce înseamnă acest model: vii la primărie și constați că… AZI NU ZBOARĂ”, a explicat sindicatul.

Un sfert din posturile din primării, desființate

Ministerul Dezvoltării a transmis varianta finală a proiectului de lege către Consiliul Economic și Social. Conform acesteia, un sfert din posturile din primării urmează să fie desființate, în funcție de populația raportată la 1 ianuarie 2024.

Autoritățile locale vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a adopta hotărârile de implementare a noilor prevederi și 60 de zile pentru finalizarea reorganizării. Însă, până atunci, primăriile anunță închiderea porților și declanșarea unui protest fără precedent.

SCOR lansează un ultim apel către Guvern: „Până luni, guvernul mai are posibilitatea să corecteze aceste abuzuri grosolane asupra autorităților publice locale!”. Rămâne de văzut dacă acest protest va determina executivul să reconsidere măsurile propuse sau dacă se va ajunge la un blocaj administrativ la nivel local.

În contextul acestei crize, cetățenii sunt cei care ar putea resimți cel mai acut efectele disputei dintre administrația centrală și cea locală. Închiderea primăriilor ar putea duce la întârzieri în eliberarea documentelor, probleme în gestionarea serviciilor publice și alte dificultăți administrative pentru comunități.

Guvernul se pregătește să aprobe al doilea pachet de măsuri fiscale

Guvernul se pregătește să aprobe astăzi al doilea pachet de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte separate. Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor înainte de ședință.

Pachetul include reforme în fiscalitate, companii de stat, instituții autonome, sănătate, pensii și administrație locală. Măsurile vizează eficientizarea cheltuielilor bugetare și reformarea diverselor sectoare ale administrației publice.

Măsurile cuprinse în pachetul doi

O măsură importantă este creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani. Inițial, se prevedea o perioadă de tranziție de 10 ani, dar ar putea fi extinsă la 15 ani. Alte măsuri includ:

  • Reducerea cu 25% a posturilor din administrația locală
  • Reforma companiilor de stat
  • Diminuarea indemnizațiilor mari
  • Reducerea numărului de membri din consiliile de administrație

După aprobarea în ședința de guvern, Executivul își va angaja răspunderea în Parlament, probabil luni. Este posibil să fie integrate unele amendamente propuse de parlamentari.

