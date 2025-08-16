Sursele guvernamentale citate de agenția germană dpa au confirmat că președintele american Donald Trump a început să relateze detalii despre întâlnirea sa cu liderul rus, Vladimir Putin, de la Anchorage, Alaska. Nu este clar dacă aceste informări au loc în cadrul unor convorbiri separate sau într-o conferință comună.

În urma summitului, Donald Trump a declarat că a ajuns la un acord cu Vladimir Putin privind un schimb de teritorii, afirmând că „Zelenski ar trebui să accepte acest lucru”.

De asemenea, președintele american a anunțat posibilitatea unor noi negocieri cu liderul de la Kremlin.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe platforma X că a avut o convorbire telefonică de peste o oră și jumătate cu omologul său american, Donald Trump, la scurt timp după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin. Inițial, discuția a fost una bilaterală, iar ulterior li s-au alăturat și mai mulți lideri europeni.

Zelenski a precizat apoi că se va întâlni luni, 18 august, cu Trump, pentru a stabili detaliile privind oprirea războiului: „Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile legate de oprirea uciderilor și de încheierea războiului. Sunt recunoscător pentru invitație”.

Recomandări Dacia a vândut un singur exemplar de Spring în luna iulie în România. Blocarea programului Rabla a paralizat vânzarea de mașini electrice

Atitudinea față de negocierile din Alaska a fost una sceptică în Europa, unii comparând situația cu acordul de la München din 1938. Trump a subliniat că nu intenționează să negocieze în numele Ucrainei, dar s-a oferit să participe la o eventuală întâlnire între Zelenski și Putin.

Momentan nu se cunoaște formatul exact sau momentul în care vor avea loc informările detaliate către aliații europeni și Ucraina.