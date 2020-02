De Valentina Postelnicu,

„Ne-am arătat disponibilitatea de a pune umărul la actul de guvernare. Acum, când suntem într-un moment greu pentru România, suntem în pragul unei potenţiale crize de sănătate publică şi cred că trebuie multă responsabilitate. Alianţa USR-PLUS are oamenii care sunt gata să pună umărul la actul de guvernare. Aşteptăm un telefon, telefon care nu a venit până acum de la premierul desemnat. Suntem aici, vom face tot ce ţine de noi să ducem ţara asta înainte, acum depinde şi de înţelepciunea celorlalţi”, a spus Moşteanu, joi, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El a afirmat că „anticipatele încă sunt pe masă”, deşi nici PSD, nici PNL nu spun acest lucru.

„Nu am văzut o intenţie clară de a forma o majoritate până în momentul ăsta. (…) Văd aceeaşi încercare de a forma un guvern monocolor în jurul PNL, partid de douăzeci şi ceva la sută şi au văzut că a fost dificil în ultimele trei patru luni să guverneze astfel. În continuare pare că discuţia de anticipate este pe masă. Cred că trebuie să ne uităm atenţi la realităţile care s-au schimbat, să ne uităm la decizia CCR şi la această potenţială criză de sănătate publică”, a precizat Moşteanu.

Întrebat dacă USR PLUS va solicita premierului desemnat să facă parte din echipa sa pentru a-i da votul de învestitură, Moşteanu a spus: „Va fi o discuţie cu premierul desemnat pe care vrem să o avem. Nu condiţionăm neapărat acest lucru, însă ne-am arătat disponibilitatea. Putem îmbunătăţi actul de guvernare (…), vrem să ne asigurăm că a două zi după învestire Guvernul va da ordonanţă pentru alegerea primarilor în două tururi. Dacă împărtăşesc această viziune a noastră, suntem gata să venim la Palatul Victoria”.