De Mihai Niculescu,

Pielea artificială a fost prezentată la cea de-a 32-a ediţie a ACM User Interface Sofware and Technology Symposium (UIST), ce are loc în Statele Unite ale Americii, de inventatorii acesteia, cercetători de la Universitatea din Bristol, Marea Britanie, şi de la Télécom ParisTech şi Universitatea Sorbona, Franţa, relatează The Inquirer și Mediafax.

Prototipul numit Skin-On Interface a fost proiectat pentru a semăna cu pielea umană şi a răspunde la diferite forme de contact, precum gâdilatul, ciupitul şi mângâiatul.

„O strânsoare puternică generează apariţia pe ecran a unui emoji furios, în timp ce gâdilarea pielii determină afişarea unui emoji râzând, iar lovirea uşoară, un emoji surprins”, a explicat Marc Teyssier, doctorand la Telecom ParisTech şi iniţiatorul proiectului.

Cercetătorii susţin că tehnologia dezvoltată de ei deschide noi perspective privind „dispozitivele antropomorfe”.

„Poate părea neconvenţional, pentru că suntem obişnuiţi să folosim carcase rigide, dar simţim că sunt avantaje semnificative în utilizarea unor tehnologii mai maleabile. Senzaţia de familiaritate oferită de această piele oferă posibilitatea utilizatorilor de a dispune de o interfaţă mai naturală”, a declarat Anne Roudaut, profesor asociat la Universitatea din Bristol.

Recomandări Gară de 8 milioane de lei cu lacătul pe ușă. Fost angajat: ”Nu a fost folosită niciodată. S-au cheltuit banii aiurea”

Structura imită pielea umană

Pielea artificială este prevăzută cu două straturi din silicon, numite „dermă” şi „hipodermă”, între care se află un strat compus dintr-o reţea de fire foarte subţiri, ce acţionează asemenea unor senzori. Straturile de silicon au fost turnate într-o matriţă şi au fost pigmentate pentru a conferi o textură şi o culoare asemănătoare pielii umane.

Cercetătorii au afirmat că produsul lor poate „simţi atingerea utilizatorului”, având abilitatea de a „detecta interacţiuni precum gâdilarea, mângâierea, răsucirea şi ciupirea”. Totodată, dezvoltatorii tehnologiei consideră că aceasta îmbunătăţeşte experienţa utilizatorilor de dispozitive mobile.

„Atunci când discutăm faţă în faţă cu cineva, folosim atingerea pentru a exprima emoţii şi, în general, pentru a îmbogăţi discursul. Acum, comunicarea mediată este realizată prin dispozitive, am pierdut modalitatea de comunicare directă. Prin acest proiect, am încercat să îmbinăm ambele mijloace de comunicare. Prototipul pe care l-am dezvoltat propune un potenţial viitor, cu dispozitive antropomorfe”, a adăugat Marc Teyssier.

Citeşte şi:

Vacanță în lumea Barbie! „Casa de vis” a păpușii poate fi închiriată. Cât costă o noapte de cazare

Calafat, orașul care stă pe izvoare de apă termală, dar oamenii care locuiesc la bloc se încălzesc cu lemne

Iulia Ghenea, povestea tinerei care s-a opus abuzului sexual al unui profesor când nimeni n-avea curaj să facă asta! Libertatea a găsit-o după 8 ani pe cea care a devenit subiect de film

GSP.RO După ce a fost bătut de Anamaria Prodan, Dan Alexa a fost oprit pe stradă de o femeie! Acum s-a aflat totul. Uluitor ce a urmat